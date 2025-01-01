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Магия кельтских гор. Концерт на крыше
Киноафиша Магия кельтских гор. Концерт на крыше

Магия кельтских гор. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт кельтской музыки на крыше Санкт-Петербурга

7 и 29 июня на крыше Zarenkov Gallery пройдет уникальный концерт, который подарит вам возможность насладиться любимыми мелодиями в теплый летний вечер. Наблюдая за любимым городом с высоты птичьего полета, вы сможете сделать это лето по-настоящему незабываемым.

Группа Ceol na Mara

На сцене выступит группа Ceol na Mara, глубоко влюбленная в ирландскую музыкальную культуру. Ирландская традиционная музыка известна своей вдохновляющей и душевной красотой. В ней слышен шум моря, шелест травы и освежающий ветер. Эта музыка позволяет отдохнуть разуму, порадовать сердце и пуститься в пляс.

Название группы в переводе означает «Музыка моря». Ceol na Mara из Санкт-Петербурга соединяет бережное отношение к традициям с современным взглядом, создавая уникальное звучание. В их репертуаре вы найдете как зажигательные танцевальные мелодии, так и классические меланхолические номера зелёного острова.

Программа концерта

В программе концерта — ирландские традиционные танцевальные мелодии, такие как рилы, джиги, польки, вальсы и хорнпайпы. Исполнители:

  • Надежда Соболевская — скрипка, концертина
  • Марина Адриановская — флейта, вистл
  • Константин Суменков — гитара
  • Семён Федотов — боуран, бузуки

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств Zarenkov Gallery. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽

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