Магия ханга

Звуки Ханга: HangMade Project в Арт-пространстве «Фабрика»

Звук загадочного ханга лежит в основе уникального проекта HangMade Project. Исполнители коллектива — профессионалы академической музыки и виртуозные импровизаторы, которые тонко чувствуют музыку и обладают безупречным музыкальным вкусом. С момента своего творческого объединения в 2016 году участники коллектива сформировали собственный, ни с чем не сравнимый исполнительский стиль, в котором гармонично сочетаются мистический звук ханга, перкуссии и контрабаса.

Музыкальное волшебство

Классическая установка ханга сравнивают с арфой, тибетскими поющими чашами или стеклянным органом благодаря уникальным частотам звуковой волны. Притягательное звучание ансамбля удивляет разнообразными сонорными эффектами и терапевтическим воздействием. Космические вибрации ханга в сопровождении ударных и контрабаса создают настоящее музыкальное волшебство.

Исполнители

  • Антон Назарко – ханг
  • Йоэль Гонсалес – перкуссия
  • Владимир Шубин – контрабас

Бонус для зрителей

Для всех посетителей предусмотрена возможность подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепной панорамой Санкт-Петербурга и сделать интересные фотографии.

Арт-пространство «Фабрика»

Новая культурная точка на карте Петербурга, арт-пространство «Фабрика» расположено на месте исторической бумагопрядильной Петровско-Спасской мануфактуры, действующей с 1844 года. С тех пор оно прошло через различные трансформации, включая использование в советское время как прядильно-ткацкая фабрика «Рабочий». Сейчас «Фабрика» оборудована по последнему слову техники и включает в себя концертный зал и выставочные площади.

Как добраться

Обратите внимание: вход осуществляется со стороны Невы, проходите во двор дома 86 по проспекту Обуховской обороны (за Деловым центром «Квартал») и двигайтесь направо к комплексу. Далее на лифте поднимитесь на 7 этаж.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт не имеет возрастных ограничений, рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽

