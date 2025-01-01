Магия ханга в старинной церкви при свечах

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это уникальное архитектурное сооружение в псевдороманском стиле расположено в одном из живописнейших мест Санкт-Петербурга — на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь привлекает внимание своей богатой историей и удивительной акустикой.

На сцене этой старинной церкви, украшенной сотнями свечей, вас ждет выступление HangMade Project. Этот коллектив состоит из профессионалов академической музыки, которые также являются виртуозными импровизаторами. Участники собрались в трио в 2016 году и за короткий срок сформировали свой уникальный новаторский стиль, используя удивительное сочетание ханга, перкуссии и контрабаса.

Звуки ханга: магия и терапия

HangMade Project исполняет авторские композиции и различные ханг-каверы, поражающие притягательным звучанием. Звук ханга сравнивают с арфой, тибетскими поющими чашами или стеклянным органом, благодаря уникальным частотам звуковых волн. Эти мелодии создают атмосферу космических вибраций и обеспечивают терапевтический эффект.

Подробности концерта

Исполнители:

Антон Назарко — ханг

Александр Шалимов — перкуссия

Владимир Шубин — контрабас

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться магией музыки в атмосфере Шведской церкви!