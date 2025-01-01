Магия ханга в сердце города

Концерт HangMade Project: магия ханга и необычные звуки

Талантливые музыканты HangMade Project – это не просто исполнители, а настоящие профессионалы академической музыки. В то же время, они являются виртуозными импровизаторами, тонко чувствующими музыкальные нюансы. Коллектив, образованный в 2016 году из участников различных творческих объединений Санкт-Петербурга, за несколько лет сформировал уникальный новаторский стиль.

Музыка HangMade Project основана на поразительном сочетании ханга, перкуссии и контрабаса. Звук ханга сравнивают с арфой, тибетскими поющими чашами и стеклянным органом благодаря его уникальным частотам звуковой волны. Музыканты исполняют авторские композиции и ханг-каверы, которые удивляют своим притягательным звучанием, разнообразными сонорными эффектами и терапевтическим воздействием.

Исполнители

Антон Назарко – ханг

Александр Шалимов – перкуссия

Владимир Шубин – контрабас

Практическая информация

Вход осуществляется через Невскую линию Гостиного двора (как на каток). Продолжительность концерта составляет 1 час 25 минут с одним антрактом. Концерт не имеет возрастных ограничений, однако рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Приглашаем вас погрузиться в мир космических вибраций и незабываемых звуков!