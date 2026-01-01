Оповещения от Киноафиши
Магия ханга при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с HangMade Project

Звук загадочного ханга станет основой концерта HangMade Project, куда приглашаются все ценители оригинальной музыки. Исполнители — опытные музыканты, владеющие академической игрой на инструментах и искусством импровизации, собравшиеся вместе в 2016 году в Санкт-Петербурге.

Уникальное звучание

Трио HangMade Project создало собственный стиль, который невозможно перепутать с другими жанрами. Их звук сочетает в себе тембра ханга, перкуссии и контрабаса, создавая волшебную атмосферу. Музыка коллектива включает авторские композиции и каверы на популярные ханг-нотки.

Эмоциональный отзыв

Композиторские решения и сонорные эффекты, исходящие от ханга, поражают своим разнообразием. Их звук сравнивают с арфой или тибетскими поющими чашами, благодаря уникальным частотам звуковой волны, которые оказывают терапевтическое воздействие на слушателя.

Исполнители

В состав HangMade Project входят:

  • Антон Назарко — ханг
  • Йоэль Гонсалес — перкуссия
  • Владимир Шубин — контрабас

Продолжительность и рекомендации

Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше 6 лет. Приходите, чтобы насладиться космическими вибрациями и волшебным звучанием этого уникального ансамбля!

Март
19 марта четверг
20:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

