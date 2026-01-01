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Магия дудука в особняке Кшесинской
Киноафиша Магия дудука в особняке Кшесинской

Магия дудука в особняке Кшесинской

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт армянской музыки в особняке Матильды Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, являющийся эталонным образцом северного модерна, станет домом для вечерней концертной программы, посвященной армянской национальной музыке. Это событие не только порадует слушателей музыкой, но и даст возможность посетить уникальный музей — цена посещения уже включена в стоимость билета на концерт.

Об ансамбле "Ашуг"

Название ансамбля "Ашуг" в переводе с армянского означает "певец-поэт", а само слово пришло из арабского языка в значении "влюбленный". Участники ансамбля, глубоко преданные музыке, познакомят зрителей с подлинными жемчужинами армянского культурного наследия.

Особое внимание в программе будет уделено творчеству Комитаса — музыкального гения и служителя армянской церкви, который посвятил свою жизнь сохранению родной культуры. Он записал и адаптировал более 4000 народных песен, из которых до наших дней дошло около половины. Несколько из них прозвучат в ходе вечера, включая «Эрзерумский танец».

Музыкальные инструменты и исполнение

Армянский канон, струнно-щипковый инструмент, напоминающий гусли, привнесет в концертное звучание элементы камерной музыки. Этот инструмент обладает европейским темперированным строем, и на нем будет исполнено произведение Софии Микаелян "Парение".

Армянская народная музыка расскажет о печалях и радостях жизни, красоте и любви, затрагивая самые глубокие чувства каждого слушателя. После концерта зрители смогут прогуляться по музею, ознакомиться с архитектурными особенностями особняка и увидеть сценические костюмы Матильды Кшесинской.

Исполнители и программа

В концерте примут участие:

  • Артур Пашьян — дудук
  • Ани Аракян — канон
  • Гамлет Джлавян — вокал и дхол
  • Мариам Вартапетян и Маргарита Ваганова — фортепиано

Ансамбль "Ашуг", созданный в Санкт-Петербурге в 2015 году, занимается духовно-просветительской деятельностью, знакомя слушателей с фольклором и историей Армении. В репертуаре ансамбля — народные армянские мелодии и произведения выдающихся композиторов, таких как Комитас, Анаит Валесян и Хачатур Аветисян.

Исторический момент и предупреждение зрителям

Дудук, считающийся шедевром нематериального наследия человечества согласно ЮНЕСКО, находит отклик в сердцах слушателей, пробуждая ностальгию и глубокие эмоции. В сочетании с армянским барабаном дхол и каноном, дудук создает уникальную звуковую палитру, которая будет насладительной для каждого зрителя.

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, пожалуйста, сохраняйте ваши билеты в смартфоне или заранее их распечатывайте. Благодарим за понимание!

Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут. Рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия дудука в особняке Кшесинской

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Январь
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