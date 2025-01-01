Магия дудука при свечах. В Усадьбе Г. Р. Державина

Концерт армянской музыки в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представит особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из армянской национальной музыки. Название ансамбля Ашуг с армянского языка переводится как «певец-поэт». Это слово имеет арабские корни и первоначально означало «влюблённый». Влюблённые в музыку участники ансамбля познакомят слушателей с подлинными жемчужинами армянского наследия.

Музыкальное наследие Армении

Музыкальным гением армянской культуры, композитором и музыковедом, считается Комитас, который посвятил свою жизнь сохранению родной культуры. Его достижения впечатляют: он записал и адаптировал более 4000 народных песен, из которых до наших дней дошло около половины. В программе вечера прозвучит несколько произведений, включая «Эрзерумский танец», а также армянский канон — инструмент, который вызывает ассоциации с русскими гуслями и карельскими кантеле.

Инструменты и исполнители

Армянский канон имеет европейский темперированный строй, что позволяет на нём исполнять не только традиционную, но и классическую музыку. На этом инструменте будет исполнено произведение Софии Микаелян «Парение». Армянская народная музыка расскажет о печалях и радостях жизни, красоте и любви — о вещах, дорогих и понятных каждому.

Исполнители вечера:

Артур Пашьян (дудук)

Ани Аракян (канон)

Мария Ильюнина (скрипка)

Ксения Ференци (флейта)

Гамлет Джлавян (вокал и дхол — армянский барабан)

Мариам Вартапетян и Маргарита Ваганова (фортепиано)

Ансамбль "Ашуг"

Ансамбль «Ашуг», созданный в Санкт-Петербурге в 2015 году, активно занимается духовно-просветительской деятельностью, знакомя слушателей с фольклором, культурой и историей Армении. Их репертуар включает народные армянские мелодии, а также вокальные и инструментальные произведения композиторов Армении, таких как Комитас и Александра Спендиарова.

Дудук и его уникальность

Выступления артистов проходят в национальных костюмах и сопровождаются народными инструментами. Среди них — дудук (циранапох), известный своей способностью пробуждать глубокие эмоции и ностальгические чувства. Звучание дудука признано ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. В сочетании с дхолом и каноном он приобретает призывный и торжественный характер.

Дополнительная информация

Музыкальная часть программы нередко дополняется лирикой армянских и русских авторов и народным вокалом. Каждое выступление ансамбля — это праздник, который стоит посетить, чтобы прикоснуться к живому звучанию и неподдельным чувствам. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.