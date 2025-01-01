Магия дудука при свечах в усадьбе Г. Р. Державина

Концерт армянской музыки в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU приглашает на уникальное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина состоится концертная программа, посвященная армянской национальной музыке. Это не просто музыкальный вечер, а настоящая культурная прогулка, в которой переплетаются традиции и история.

Экскурсия по усадьбе

Перед началом концерта, в 16:00, вас ждет уникальная экскурсия по интерьерным залам музея, где вы сможете увидеть живопись, гравюры, иконы, портреты и редкие книги. Литературно-мемориальная экспозиция Дворца включает шестнадцать залов, среди которых - зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», Соломенная гостиная и Домашний театр. Каждое помещение передает атмосферу времени, в котором жил и творил Державин.

Звучание армянского наследия

Название ансамбля «Ашуг» с армянского переводится как «певец-поэт». Участники ансамбля познакомят слушателей с подлинными жемчужинами армянской культуры. Одним из ключевых фигур армянской музыки является Комитас, гений, посвятивший свою жизнь сохранению народного наследия. Он записал и адаптировал более 4000 народных песен, из которых до нас дошло около половины. В программе вечера вас ждет исполнение таких шедевров, как «Эрзерумский танец» и «Парение» Софии Микаелян.

Народные инструменты и мастерство исполнителей

Исполнители: Артур Пашьян (дудук), Ани Аракян (канон), Мария Ильюнина (скрипка), Ксения Ференци (флейта), Гамлет Джлавян (вокал и дхол) и Мариам Вартапетян с Маргаритой Вагановой (фортепиано). Ансамбль, созданный в Санкт-Петербурге в 2015 году, активно занимается духовно-просветительской деятельностью, знакомя зрителей с культурой Армении.

Дудук, признанный ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества, звучит поразительно, вызывая яркие эмоции и ностальгию. В сочетании с армянским барабаном дхол и каноном, этот инструмент создает великолепный музыкальный ансамбль, который достигает новых высот в классическом формате.

Итоги вечера

Каждый концерт ансамбля «Ашуг» – это настоящий праздник, который дает возможность прикоснуться к живому звучанию армянской музыки и понять ее глубокое значение. Музыкальную программу дополняют лирика армянских и русских авторов.

Информация для зрителей

Обратите внимание! В продаже билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без. Если билеты с экскурсией распроданы, то оставшиеся билеты не позволят посетить экспозицию. Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, а сам концерт без экскурсии – 1 час 10 минут. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!