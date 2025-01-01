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Магический вибрафон. От Баха до Гарри Поттера в монастырском дворике
Киноафиша Магический вибрафон. От Баха до Гарри Поттера в монастырском дворике

Магический вибрафон. От Баха до Гарри Поттера в монастырском дворике

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Магический вибрафон» в католическом монастыре

Приглашаем вас на уникальный концерт в атмосферном дворике-патио единственного в Петербурге католического францисканского монастыря. Здесь волшебные звуки вибрафона перенесут вас в мир музыкальных шедевров, охватывающих разные эпохи и жанры.

Музыкальная программа

В этот вечер прозвучат произведения великих композиторов, от барочной строгости Баха до захватывающих мелодий из мира Гарри Поттера. Под умелыми руками виртуозного исполнителя вибрафон раскроет свои возможности, демонстрируя богатство тембра и выразительности.

Вы услышите знакомые мелодии в совершенно новом звучании, ощутите трепетную нежность Шуберта, пылкую страсть Чайковского, утонченный джаз Эллингтона и эпический размах Уильямса. Концерт «Магический вибрафон» – это не просто музыкальное событие, это путешествие сквозь время и пространство, где классика встречается с современностью, а строгие академические формы переплетаются с яркими красками кинематографа.

Исполнитель

Концерт представит Павел Чижик – виртуоз на вибрафоне и различных ударных инструментах. Этот универсальный музыкант владеет множеством стилей: от классической музыки до традиционного джаза и современных экспериментальных течений. Павел также является автором собственных композиций и аранжировок.

Программа концерта

  • Фридерик Шопен – Вальс ля минор
  • Жюль Массне – Размышление
  • Франц Шуберт – Аве Мария
  • Иоганн Себастьян Бах – Ария ре мажор, Бурре из партиты си минор, Анданте из сонаты ля минор
  • Петр Чайковский – Танец феи драже, Сладкая греза
  • Виктор Гришин – Маленький принц
  • Йован Живкович – Финская девушка
  • Дюк Эллингтон – In a Sentimental Mood
  • Боб Тиэл – What a Wonderful World
  • Джон Уильямс – Саундтрек из к/ф Гарри Поттер

Важно знать

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Позвольте себе окунуться в мир чарующих звуков и открыть для себя новые грани любимых произведений!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 1000 ₽

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