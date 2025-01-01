Магический вибрафон. От Баха до Гарри Поттера в монастырском дворике

Приглашаем вас на уникальный концерт в атмосферном дворике-патио единственного в Петербурге католического францисканского монастыря. Здесь волшебные звуки вибрафона перенесут вас в мир музыкальных шедевров, охватывающих разные эпохи и жанры.
В этот вечер прозвучат произведения великих композиторов, от барочной строгости Баха до захватывающих мелодий из мира Гарри Поттера. Под умелыми руками виртуозного исполнителя вибрафон раскроет свои возможности, демонстрируя богатство тембра и выразительности.
Вы услышите знакомые мелодии в совершенно новом звучании, ощутите трепетную нежность Шуберта, пылкую страсть Чайковского, утонченный джаз Эллингтона и эпический размах Уильямса. Концерт «Магический вибрафон» – это не просто музыкальное событие, это путешествие сквозь время и пространство, где классика встречается с современностью, а строгие академические формы переплетаются с яркими красками кинематографа.
Концерт представит Павел Чижик – виртуоз на вибрафоне и различных ударных инструментах. Этот универсальный музыкант владеет множеством стилей: от классической музыки до традиционного джаза и современных экспериментальных течений. Павел также является автором собственных композиций и аранжировок.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Позвольте себе окунуться в мир чарующих звуков и открыть для себя новые грани любимых произведений!