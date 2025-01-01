Меню
«Магический кристалл». Звуковая лекция Йоэля Регева. Проект «Видимое невидимое»
Киноафиша «Магический кристалл». Звуковая лекция Йоэля Регева. Проект «Видимое невидимое»

«Магический кристалл». Звуковая лекция Йоэля Регева. Проект «Видимое невидимое»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция Йоэля Регева о магии кристалла

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Йоэля Регева, посвященную образу и модели кристалла. В ходе лекции будет рассмотрено два интересных модуса: «Образ-время» Жиля Делёза и интерпретация творчества Пушкина в эссе «Магический кристалл» Александра Горского.

Темы и идеи лекции

Эти два модуса становятся гранями, в которых во взаимном отражении раскрываются важные темы преобразования и трансформации. Лекция затронет такие понятия, как энергия, свет и звук.

Спекулятивное и преобразования

Особое внимание будет уделено понятию «спекулятивного» и его связи с отражением. Обсуждение коснется взаимного превращения желания и трансформации негативного в позитивное, что является актуальной темой в современном искусствоведении.

Не пропустите возможность заглянуть в мир философии и искусства через призму кристаллических метафор!

Октябрь
26 октября воскресенье
18:00
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62

