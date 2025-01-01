Магическая вселенная Гарри Поттера

Музыка из вселенной Гарри Поттера в Планетарии

Откройте двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Планетарий 1 превратится в портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении Александра Кондаурова.

Музыка, способная поднять настроение

Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Композитор Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер и Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова.

Погружение в атмосферу волшебства

Погрузитесь в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров. Музыка станет проводником в детство, мечты и волшебные сны. Вы услышите выдающиеся произведения, такие как величественная «Hedwig's Theme» и лиричная «Lily's Theme», тревожные аккорды «Dumbledore's Farewell» и задорные мотивы «The Weasley Stomp». Каждое произведение откроется для вас с новой глубиной и чувственностью.

Добро пожаловать в магическую вселенную Гарри Поттера!

Не упустите возможность насладиться волшебным вечером, полным музыки и воспоминаний о любимых героях. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников мира Гарри Поттера!