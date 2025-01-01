Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магическая вселенная Гарри Поттера
Киноафиша Магическая вселенная Гарри Поттера

Магическая вселенная Гарри Поттера

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка из вселенной Гарри Поттера в Планетарии

Откройте двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Планетарий 1 превратится в портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении Александра Кондаурова.

Музыка, способная поднять настроение

Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Композитор Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер и Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова.

Погружение в атмосферу волшебства

Погрузитесь в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров. Музыка станет проводником в детство, мечты и волшебные сны. Вы услышите выдающиеся произведения, такие как величественная «Hedwig's Theme» и лиричная «Lily's Theme», тревожные аккорды «Dumbledore's Farewell» и задорные мотивы «The Weasley Stomp». Каждое произведение откроется для вас с новой глубиной и чувственностью.

Добро пожаловать в магическую вселенную Гарри Поттера!

Не упустите возможность насладиться волшебным вечером, полным музыки и воспоминаний о любимых героях. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников мира Гарри Поттера!

Купить билет на концерт Магическая вселенная Гарри Поттера

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽
19 декабря пятница
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
13 декабря в 19:30 Improv Club
от 700 ₽
TattooIN и Нина Смит
12+
Рок
TattooIN и Нина Смит
11 октября в 19:00 Alcatraz
от 1000 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
12 октября в 19:00 КРК Нагорный
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше