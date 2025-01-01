Магическая вселенная Гарри Поттера

Вам пришло письмо из Хогвартса! Приглашаем вас присоединиться к нашему удивительному путешествию по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-Холл.
Это уникальное событие будет сопровождаться музыкой от коллектива GRANI MUSIC. Музыка из фильмов о Гарри Поттере включает в себя творения потрясающих композиторов. Включите в своем воображении сказочного Джона Уильямса, талантливого Патрика Дойля, чувствительного Николаса Хопера и масштабного Александра Деспла. Все они создают ту самую волшебную атмосферу, из которой так не хочется возвращаться.
Музыкальный проект GRANI MUSIC представляет собой творческий союз пяти музыкантов, постоянно ищущих новые идеи и их сценическое воплощение. Классический струнный квартет в сочетании с ударными и другими экспериментальными инструментами звучит многогранно и чарующе, погружая зрителя в феерию звуков.
Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера и насладиться музыкой, которая перенесет вас в мир магии и приключений. Откройте для себя мир, где каждый аккорд дарит новые эмоции и переживания!