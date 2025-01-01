Меню
Магическая вселенная Гарри Поттера
Билеты от 1300₽
Киноафиша Магическая вселенная Гарри Поттера

Магическая вселенная Гарри Поттера

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Гарри Поттера с GRANI MUSIC

Вам пришло письмо из Хогвартса! Приглашаем вас присоединиться к нашему удивительному путешествию по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-Холл.

Это уникальное событие будет сопровождаться музыкой от коллектива GRANI MUSIC. Музыка из фильмов о Гарри Поттере включает в себя творения потрясающих композиторов. Включите в своем воображении сказочного Джона Уильямса, талантливого Патрика Дойля, чувствительного Николаса Хопера и масштабного Александра Деспла. Все они создают ту самую волшебную атмосферу, из которой так не хочется возвращаться.

Музыка, которая захватывает

Музыкальный проект GRANI MUSIC представляет собой творческий союз пяти музыкантов, постоянно ищущих новые идеи и их сценическое воплощение. Классический струнный квартет в сочетании с ударными и другими экспериментальными инструментами звучит многогранно и чарующе, погружая зрителя в феерию звуков.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера и насладиться музыкой, которая перенесет вас в мир магии и приключений. Откройте для себя мир, где каждый аккорд дарит новые эмоции и переживания!

Купить билет на концерт Магическая вселенная Гарри Поттера

Декабрь
5 декабря пятница
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1300 ₽

Фотографии

