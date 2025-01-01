Магическая вселенная Гарри Поттера

Путешествие в мир Гарри Поттера с GRANI MUSIC

Вам пришло письмо из Хогвартса! Мы рады пригласить вас в захватывающее путешествие по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-Холл. Это уникальное событие будет сопровождаться великолепной музыкой от коллектива GRANI MUSIC.

Музыка, которая волшебно переносит в сказку

Музыка из фильмов о Гарри Поттере — это не просто мелодии, а целая палитра эмоций, созданная выдающимися композиторами. В программе звучат произведения таких мастеров, как:

Джон Уильямс — автор незабываемых тем, которые погружают нас в атмосферу волшебства;

— автор незабываемых тем, которые погружают нас в атмосферу волшебства; Патрик Дойл — создатель фентезийных мелодий;

— создатель фентезийных мелодий; Николас Хопер — чуткий композитор, который добавляет глубину в каждую ноту;

— чуткий композитор, который добавляет глубину в каждую ноту; Александр Десплат — масштабный музыкант, знающий, как создать грандиозное звучание.

Каждое произведение этих композиторов создает ту самую необыкновенную атмосферу, которая переносит нас в волшебный мир, из которого так не хочется возвращаться.

Творческий союз GRANI MUSIC

Музыкальный проект GRANI MUSIC — это творческий союз пяти талантливых музыкантов, стремящихся к поиску новых идей и их сценического воплощения. Классический струнный квартет в сопровождении ударных и экспериментальных инструментов звучит многогранно и чарующе, создавая уникальные музыкальные образы.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой, которая оживляет любимые моменты из фильмов о Гарри Поттере. Ждем вас в Люмьер-Холле!