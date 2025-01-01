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Магическая вселенная Гарри Поттера
Билеты от 1500₽
Киноафиша Магическая вселенная Гарри Поттера

Магическая вселенная Гарри Поттера

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир Гарри Поттера с GRANI MUSIC

Вам пришло письмо из Хогвартса! Мы рады пригласить вас в захватывающее путешествие по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-Холл. Это уникальное событие будет сопровождаться великолепной музыкой от коллектива GRANI MUSIC.

Музыка, которая волшебно переносит в сказку

Музыка из фильмов о Гарри Поттере — это не просто мелодии, а целая палитра эмоций, созданная выдающимися композиторами. В программе звучат произведения таких мастеров, как:

  • Джон Уильямс — автор незабываемых тем, которые погружают нас в атмосферу волшебства;
  • Патрик Дойл — создатель фентезийных мелодий;
  • Николас Хопер — чуткий композитор, который добавляет глубину в каждую ноту;
  • Александр Десплат — масштабный музыкант, знающий, как создать грандиозное звучание.

Каждое произведение этих композиторов создает ту самую необыкновенную атмосферу, которая переносит нас в волшебный мир, из которого так не хочется возвращаться.

Творческий союз GRANI MUSIC

Музыкальный проект GRANI MUSIC — это творческий союз пяти талантливых музыкантов, стремящихся к поиску новых идей и их сценического воплощения. Классический струнный квартет в сопровождении ударных и экспериментальных инструментов звучит многогранно и чарующе, создавая уникальные музыкальные образы.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой, которая оживляет любимые моменты из фильмов о Гарри Поттере. Ждем вас в Люмьер-Холле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера Магическая вселенная Гарри Поттера

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