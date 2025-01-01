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Спектакль Магазин

Постановка
Невидимый театр
Продолжительность 50 минут

О концерте/спектакле

Драма «Магазин» в Невидимом Театре

Спектакль «Магазин» — это глубокая попытка рассмотреть проблему рабства в современном обществе. Основой для сюжета служит реальная история казахской девушки Карлыгаш, ставшей жертвой рабства среди своих соплеменников. Но это лишь повод для более широкого обсуждения темы равнодушия, которое может привести к страшным последствиям.

Суть истории

В спектакле акцент сделан на внутреннем мире главной героини. Роль «хозяйки», удерживающей Карлыгаш в заточении, сведена к минимуму. Реплики этой фигуры звучат отстраненно, в форме дневника, что позволяет сосредоточиться на переживаниях и трансформации самой Карлыгаш. Это решение подчеркивает идею о том, что «рабыня может родить себе госпожу» — тема, которая повторяется на протяжении всего спектакля и поднимает экзистенциальные вопросы.

Театральные и культурные аспекты

Спектакль «Магазин» не только привлекает внимание к социальной проблеме, но и вызывает множество вопросов о человеческой природе и способах борьбы с угнетением. Это важный вклад в театральную практику, который заставляет зрителей задуматься о своем месте в обществе и возможных путях изменения ситуации.

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль в Невидимом Театре. Погружение в историю Карлыгаш и сопереживание ее судьбе оставит глубокий след в вашем сердце.

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Алессандра Джунтини
Семен Серзин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
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