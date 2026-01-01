Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магамет Дзыбов
Киноафиша Магамет Дзыбов

Магамет Дзыбов

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт Магамета Дзыбова в Центральном Концертном зале

В Центральном Концертном зале выступит Магамет Дзыбов, один из самых ярких и самобытных певцов Кавказа. Он известен своим уникальным стилем, который сочетает народные адыгейские традиции с современной поп-культурой. Каждая его песня становится настоящим хитом!

Популярность этого артиста стремительно растёт. Его концерты всегда собирают полные залы по всей России, что свидетельствует о любви и признании публики. Любители народной музыки и современных поп-хитов оценят его выступление по достоинству.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, которая обязательно будет царить на концерте!

Купить билет на концерт Магамет Дзыбов

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января вторник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽

Фотографии

Магамет Дзыбов

В ближайшие дни

Фактор 2. Все хиты!
18+
Поп

Фактор 2. Все хиты!

29 августа в 19:30 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2200 ₽
ДиДюЛя
6+
Этно Рок Фолк

ДиДюЛя

8 октября в 19:00 Центральный концертный зал
от 2500 ₽
Шансон парад
0+
Шансон Фестиваль

Шансон парад

24 сентября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше