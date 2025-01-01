Спектакль Мафия

Легендарная игра «Мафия» обретает новое дыхание в увлекательном формате игрового спектакля. Теперь у вас есть возможность не только сесть за игровой стол в роли игрока, но и стать зрителем, который становится непосредственным участником событий.
Действие разворачивается в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто, который приглашает вас в свои пенаты для участия в особой игре. Этот дом полон любви, борьбы, смеха и драмы. Каждая комната хранит тайны и эмоции, которые ждут, когда их откроют.
Почувствуйте себя частью захватывающей истории. Возможно, именно вам удастся разгадать ключ к ответу, над которым ломают голову все герои спектакля. Вы решаете, кем быть в этой увлекательной игре:
Обратите внимание: в спектакле НЕ предусмотрены посадочные места (кроме игроков). Иммерсивный формат позволяет вам перемещаться по площадке и взаимодействовать с актерами, создавая уникальный опыт для каждого зрителя.
Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории, где каждый выбор может изменить ход событий!