Спектакль Мафия

Новый формат: Мафия — Viva. Lotta. Amo

Легендарная игра «Мафия» обретает новое дыхание в увлекательном формате игрового спектакля. Теперь у вас есть возможность не только сесть за игровой стол в роли игрока, но и стать зрителем, который становится непосредственным участником событий.

Приглашение в мир Мичелли Кальто

Действие разворачивается в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто, который приглашает вас в свои пенаты для участия в особой игре. Этот дом полон любви, борьбы, смеха и драмы. Каждая комната хранит тайны и эмоции, которые ждут, когда их откроют.

Погрузитесь в атмосферу

Почувствуйте себя частью захватывающей истории. Возможно, именно вам удастся разгадать ключ к ответу, над которым ломают голову все герои спектакля. Вы решаете, кем быть в этой увлекательной игре:

Игроком за столом — Да!

— Да! Зрителем — Да!

— Да! Гостем, способным разгадать тайну — Да!

Иммерсивный опыт

Обратите внимание: в спектакле НЕ предусмотрены посадочные места (кроме игроков). Иммерсивный формат позволяет вам перемещаться по площадке и взаимодействовать с актерами, создавая уникальный опыт для каждого зрителя.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории, где каждый выбор может изменить ход событий!