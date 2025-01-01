Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мафия
Киноафиша Мафия

Спектакль Мафия

Постановка
Театр Даниила Миронова 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый формат: Мафия — Viva. Lotta. Amo

Легендарная игра «Мафия» обретает новое дыхание в увлекательном формате игрового спектакля. Теперь у вас есть возможность не только сесть за игровой стол в роли игрока, но и стать зрителем, который становится непосредственным участником событий.

Приглашение в мир Мичелли Кальто

Действие разворачивается в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто, который приглашает вас в свои пенаты для участия в особой игре. Этот дом полон любви, борьбы, смеха и драмы. Каждая комната хранит тайны и эмоции, которые ждут, когда их откроют.

Погрузитесь в атмосферу

Почувствуйте себя частью захватывающей истории. Возможно, именно вам удастся разгадать ключ к ответу, над которым ломают голову все герои спектакля. Вы решаете, кем быть в этой увлекательной игре:

  • Игроком за столом — Да!
  • Зрителем — Да!
  • Гостем, способным разгадать тайну — Да!

Иммерсивный опыт

Обратите внимание: в спектакле НЕ предусмотрены посадочные места (кроме игроков). Иммерсивный формат позволяет вам перемещаться по площадке и взаимодействовать с актерами, создавая уникальный опыт для каждого зрителя.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории, где каждый выбор может изменить ход событий!

Режиссер
Рэнат Зиннатов
В ролях
Владимир Салмин
Егор Куприянов
Рэнат Зиннатов
Евгения Ефремова
Эльвира Мустафина
Подборки
Иммерсивные спектакли в Казани Иммерсивные спектакли в Казани

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 27 июля
Rockstar Bar Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum, 2 этаж
19:00 от 3000 ₽
Самара, 20 августа
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
19:00 от 1800 ₽
Казань, 30 января
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Мафия Мафия

В ближайшие дни

Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
9 января в 11:00 Татнефть-арена
от 500 ₽
Kaleidoscope Art&Dining
12+
Иммерсивный
Kaleidoscope Art&Dining
20 сентября в 20:00 Калейдоскоп
от 9800 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
19 августа в 20:00 Музей чая
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше