Мафия
Киноафиша Мафия

Мафия

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночь загадок в Red Buffet Lounge

Ночь, город, тайна. Готовы раскрыть свою роль? В нашем городе завелась мафия, и это та мафия, в которую хочется играть!

Увлекательный игровой процесс

Обучение правилам займет всего 10 минут, и вы уже станете частью захватывающей игры. Первые раунды пройдут с поддержкой ведущего, который поможет вам освоиться и погрузиться в атмосферу. Если вы приходите один — не переживайте! Мы познакомим вас с другими участниками и соберем компанию так, чтобы всем было комфортно.

Атмосфера и стиль

Запомните — нет строгого дресс-кода, но если вы наденете черное или красное, это добавит атмосферы вашему вечеру. Короткие раунды и веселые перерывы обеспечат вам хороший отдых. Никакого стресса, только азарт и новые знакомства!

Особенности мероприятия

Что вас ждет:

  • Приятные призы для участников;
  • Длительность мероприятия — 3 часа;
  • Сбор гостей начинается в 18:00;
  • Возрастное ограничение — 18+;

Расположены мы по адресу: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Стоимость участия составляет 1499 рублей.

Раскройте карты!

Раскройте обман и узнайте себя с новой стороны. Присоединяйтесь к нам и проведите вечер, полный интеллектуальных вызовов и увлекательного общения!

Купить билет на концерт Мафия

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 1499 ₽

