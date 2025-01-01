Ночь, город, тайна. Готовы раскрыть свою роль? В нашем городе завелась мафия, и это та мафия, в которую хочется играть!
Обучение правилам займет всего 10 минут, и вы уже станете частью захватывающей игры. Первые раунды пройдут с поддержкой ведущего, который поможет вам освоиться и погрузиться в атмосферу. Если вы приходите один — не переживайте! Мы познакомим вас с другими участниками и соберем компанию так, чтобы всем было комфортно.
Запомните — нет строгого дресс-кода, но если вы наденете черное или красное, это добавит атмосферы вашему вечеру. Короткие раунды и веселые перерывы обеспечат вам хороший отдых. Никакого стресса, только азарт и новые знакомства!
Что вас ждет:
Расположены мы по адресу: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Стоимость участия составляет 1499 рублей.
Раскройте обман и узнайте себя с новой стороны. Присоединяйтесь к нам и проведите вечер, полный интеллектуальных вызовов и увлекательного общения!