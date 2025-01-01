Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мафия
Киноафиша Мафия

Мафия

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в мир «Мафии»

Приглашаем вас провести субботний вечер в атмосфере захватывающих словесных поединков и красивых побед! В этом уникальном спектакле, основанном на самой популярной ролевой игре с детективным сюжетом, вам предстоит выбрать: логика или интуиция? Невинный обман или беспощадный блеф? Выбор только за вами!

Что такое «Мафия»?

«Мафия» – это игра, в которой участники берут на себя различные роли: мирные жители, мафия, комиссар и другие. Каждый вечер наполнен напряжением и неожиданными поворотами сюжета, а также возможностью проявить свои аналитические способности и интуицию.

Для кого это событие?

Это отличная возможность не только провести вечер в компании единомышленников, но и обрести новых знакомых. Игра способствует развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде. Один такой вечер может превратиться в добрую традицию неповторимых камерных встреч!

Не пропустите!

Приходите и станьте частью увлекательного мира «Мафии»! Ваша игра может стать началом интересного приключения!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
19:00 от 7000 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
21 августа в 15:30 Манеж
Билеты
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
30 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 2250 ₽
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
30 августа в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше