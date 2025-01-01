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Мафия во дворце
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Мафия во дворце

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Загадочная "Мафия" в Дворцовом Театре

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в атмосфере настоящего дворца! Уникальная детективная игра «Мафия» ждет вас, чтобы погрузить в мир интриг и неожиданных поворотов.

Что вас ждет?

В этой игре вы не просто наблюдатель, а активный участник. Станьте частью захватывающего сюжета, где каждый ход может изменить ход событий! Вам предстоит разгадывать тайны, раскрывать преступления и взаимодействовать с другими игроками.

Почему стоит прийти?

  • Интерактивность: Вы сможете влиять на развитие событий и принимать ключевые решения.
  • Новые знакомства: Игра объединяет людей, и у вас появится возможность завести новые дружеские связи.
  • Необычная атмосфера: Игра проходит в роскошном дворце, что добавляет особый шарм и привлекательность вечеру.

Не упустите шанс!

Забронируйте свои билеты заранее, чтобы гарантировать себе участие в этом увлекательном приключении. «Мафия» — это не просто игра, это возможность испытать себя в роли детектива и насладиться атмосферой загадки.

Подготовьтесь к интригующим поворотам событий и станьте частью этой уникальной детективной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 400 ₽

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