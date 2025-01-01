Меню
Мафия и нежные чувства
Билеты от 800₽
Киноафиша Мафия и нежные чувства

Спектакль Мафия и нежные чувства

16+
Режиссер Николай Покотыло
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений

Приготовьтесь к искрометной комедии «Мафия и нежные чувства», которая с тонким юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. На этот раз зрителей ждет встреча с харизматичным Карлосом – боссом мафии, привыкшим решать любые вопросы силовыми методами.

Сюжет и персонажи

События разворачиваются вокруг испытания, с которым Карлос не может справиться ни угрозами, ни деньгами: ему предстоит столкнуться с деликатными чувствами. На сцене мы увидим:

  • Хитрого друга и адвоката, который балансирует между законом и беззаконием.
  • Обожаемую дочь, имеющую свои взгляды на жизнь и «семейный бизнес».
  • Удивительного соседа Этьена, буддиста, чья философия и спокойствие совершенно не вписываются в мир гангстеров.

Неожиданные повороты

Как столкнутся столь разные миры? Сможет ли мафиози разобраться не только в своих чувствах, но и в чувствах близких? И что произойдет, когда в водоворот криминальных интриг ворвется просветленное спокойствие Этьена?

Эта комедия полна комичных ситуаций, ярких диалогов и неожиданных поворотов. Она докажет, что даже в мире мафии есть место искренним эмоциям, а нежные чувства могут оказаться сильнее любого пистолета.

Купить билет на спектакль Мафия и нежные чувства

Февраль
15 февраля воскресенье
19:30
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
Январь
18 января воскресенье
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 700 ₽

