Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Дениса «Мафика»: 20 лет на сцене!

20 лет творчества, более 20 альбомов, сотни песен и тысячи поклонников – всё это о Мафике, одном из самых ярких представителей современного русского шансона. В этом году артист отмечает свой творческий юбилей и приглашает вас отпраздновать его вместе в Академ джаз клубе!

Краткая биография

Денис «Мафик» родился в семье музыканта и начал сочинять песни ещё в школе. В 2005 году он выпустил свой первый профессиональный альбом «Чики-мони», который сразу же принёс ему известность.

Творческое наследие

В дискографии Мафика более десяти студийных альбомов, среди которых: «Птицы», «Шито-крыто», «Ангел», «Босота», «Пацанский стиль», «Золотая рыбка» и многие другие. Артист известен не только как исполнитель, но и как автор песен. Его творчество – это искренние истории о жизни, дружбе, любви и непростых судьбах, рассказанные с теплотой и юмором.

Музыкальные эксперименты

Мафик не боится экспериментировать: в разные годы он работал в жанрах поп-музыки, детской и бардовской песни, создавал музыкальные группы и сотрудничал с различными артистами. Стремясь стать ближе к слушателям и «донести свою каплю добра до большего количества людей», он дополнил свой псевдоним именем.

Программа концерта

На юбилейном концерте артист исполнит как любимые хиты, так и новые композиции. Это уникальная возможность услышать живое исполнение полюбившихся песен в душевной атмосфере Академ джаз клуба. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
24 сентября в 21:00 Джон Донн
от 1090 ₽
6+
Джаз
Джазовые истории с Кириллом Мошковым
11 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
ОРКиКО. Презентация альбома «Во времени»
16+
Рок
ОРКиКО. Презентация альбома «Во времени»
18 октября в 18:00 16 тонн
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше