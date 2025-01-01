Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

Юбилейный концерт Дениса «Мафика»: 20 лет на сцене!

20 лет творчества, более 20 альбомов, сотни песен и тысячи поклонников – всё это о Мафике, одном из самых ярких представителей современного русского шансона. В этом году артист отмечает свой творческий юбилей и приглашает вас отпраздновать его вместе в Академ джаз клубе!

Краткая биография

Денис «Мафик» родился в семье музыканта и начал сочинять песни ещё в школе. В 2005 году он выпустил свой первый профессиональный альбом «Чики-мони», который сразу же принёс ему известность.

Творческое наследие

В дискографии Мафика более десяти студийных альбомов, среди которых: «Птицы», «Шито-крыто», «Ангел», «Босота», «Пацанский стиль», «Золотая рыбка» и многие другие. Артист известен не только как исполнитель, но и как автор песен. Его творчество – это искренние истории о жизни, дружбе, любви и непростых судьбах, рассказанные с теплотой и юмором.

Музыкальные эксперименты

Мафик не боится экспериментировать: в разные годы он работал в жанрах поп-музыки, детской и бардовской песни, создавал музыкальные группы и сотрудничал с различными артистами. Стремясь стать ближе к слушателям и «донести свою каплю добра до большего количества людей», он дополнил свой псевдоним именем.

Программа концерта

На юбилейном концерте артист исполнит как любимые хиты, так и новые композиции. Это уникальная возможность услышать живое исполнение полюбившихся песен в душевной атмосфере Академ джаз клуба. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!