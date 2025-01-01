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Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Мафика в Москве: 20 лет на сцене!

20 лет творчества, более 20 альбомов, сотни песен и тысячи поклонников — всё это о Мафике, одном из самых ярких представителей современного русского шансона. В этом году артист приглашает вас отметить свой творческий юбилей вместе с ним!

Путь к успеху

Денис «Мафик» родился в семье музыканта и начал сочинять песни ещё в школе. Его дебютный альбом «Чики-мони», выпущенный в 2005 году, сразу принёс ему известность. С тех пор в дискографии Мафика появилось более десяти студийных альбомов, среди которых такие хиты, как «Птицы», «Шито-крыто», «Ангел», «Босота», «Пацанский стиль» и «Золотая рыбка».

Творчество и уникальность

Мафик известен не только как исполнитель, но и как автор песен. Его творчество — это искренние истории о жизни, дружбе, любви и непростых судьбах, рассказанные с теплотой и юмором. Артист не боится экспериментировать и в разные годы работал в жанрах поп-музыки, детской и бардовской песни, создавал группы и сотрудничал с разными артистами.

Концертный вечер

Чтобы стать ближе к своим слушателям и «донести свою каплю добра до большего количества людей», Денис дополнил свой псевдоним именем. Этим вечером он исполнит как любимые хиты, так и новые композиции. Это уникальная возможность услышать живое исполнение полюбившихся песен в душевной атмосфере.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽

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