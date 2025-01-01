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МАФ. Основная экспозиция
Киноафиша МАФ. Основная экспозиция

МАФ. Основная экспозиция

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музей «Арт и факты» (МАФ). Основная экспозиция 

Приглашаем вас посетить МАФ — первый музей, созданный с участием искусственного интеллекта. Эта уникальная выставка открыта для всех желающих ежедневно с 10:00 до 22:00.

Удивительная экспозиция

Экспозиция МАФ представляет собой собрание удивительных фактов из различных уголков мира и сфер знаний. Здесь вы найдете:

  • Золотой кирпич Lego
  • Средневековые маски позора
  • Миниатюрный велосипед
  • Тихоходку — самое живучее существо на планете

Интерактивные возможности

Музей предлагает уникальные интерактивные возможности:

  • Общение с роботом
  • Возможность подержать в руках настоящий метеорит
  • Изучение секретных ячеек интерактивного архива

Арт-объекты и технология

Каждый экспонат в МАФ — это не просто предмет, а полноценный арт-объект, созданный совместными усилиями ИИ и человека. Искусственный интеллект сыграл ключевую роль в разработке экспозиции: он анализировал информацию, выбирал факты, создавал описания, а также разработал логотип и аромат музея.

Уникальное месторасположение

МАФ расположен на территории исторического комплекса Vokzal 1853 и занимает площадь более 1200 квадратных метров. Это место не только для образования, но и для вдохновения.

Специальные предложения

Для маленьких зрителей: дети до 5 лет могут посетить музей бесплатно! Не упустите возможность познавать мир новым, увлекательным способом!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 12:00 от 780 ₽ 13:00 от 780 ₽ 14:00 от 780 ₽ 15:00 от 780 ₽ 16:00 от 780 ₽ 17:00 от 780 ₽ 18:00 от 780 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00
Санкт-Петербург, 20 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 690 ₽ 10:30 от 690 ₽ 11:00 от 690 ₽ 11:30 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Музей «Арт и факты» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118с
10:00 от 590 ₽ 10:30 от 590 ₽ 11:00 от 590 ₽ 11:30 от 590 ₽ 20:00 от 590 ₽ 21:00 от 590 ₽

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VR-выставка «Виарный Петербург»
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Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-выставка «Виарный Петербург»
19 сентября в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1490 ₽
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
24 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
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Два мастер-класса
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Мастер-класс
Два мастер-класса
27 июля в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
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