Музей «Арт и факты» (МАФ). Основная экспозиция

Приглашаем вас посетить МАФ — первый музей, созданный с участием искусственного интеллекта. Эта уникальная выставка открыта для всех желающих ежедневно с 10:00 до 22:00.

Удивительная экспозиция

Экспозиция МАФ представляет собой собрание удивительных фактов из различных уголков мира и сфер знаний. Здесь вы найдете:

Золотой кирпич Lego

Средневековые маски позора

Миниатюрный велосипед

Тихоходку — самое живучее существо на планете

Интерактивные возможности

Музей предлагает уникальные интерактивные возможности:

Общение с роботом

Возможность подержать в руках настоящий метеорит

Изучение секретных ячеек интерактивного архива

Арт-объекты и технология

Каждый экспонат в МАФ — это не просто предмет, а полноценный арт-объект, созданный совместными усилиями ИИ и человека. Искусственный интеллект сыграл ключевую роль в разработке экспозиции: он анализировал информацию, выбирал факты, создавал описания, а также разработал логотип и аромат музея.

Уникальное месторасположение

МАФ расположен на территории исторического комплекса Vokzal 1853 и занимает площадь более 1200 квадратных метров. Это место не только для образования, но и для вдохновения.

Специальные предложения

Для маленьких зрителей: дети до 5 лет могут посетить музей бесплатно! Не упустите возможность познавать мир новым, увлекательным способом!