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Мaэстрo саксофoн
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Мaэстрo саксофoн

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Владислава Талабуева: магия саксофона

Исполнитель: Владислав Талабуев (саксофон)

Саксофон — это не просто музыкальный инструмент, а настоящий источник эмоций. Его звуки способны передать всю палитру чувств и настроений. Ученые подтвердили, что саксофон оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние и здоровье человека. Этот инструмент считается одним из самых чувственных и выразительных.

На сцене мы увидим известного и любимого публикой саксофониста Владислава Талабуева. Его концерты всегда полны ярких эмоций и музыкального вдохновения, что делает их незабываемыми для зрителей.

Важно знать!

В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Мы рекомендуем следить за обновлениями на официальном сайте филармонии, чтобы быть в курсе всех изменений.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой, которую создаёт саксофон! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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