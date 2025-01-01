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О концерте/спектакле
Киноафиша
Madk1d
Madk1d
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте/спектакле
Первый сольный тур артиста madk1d по России
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₽
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Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00
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Новосибирск, 9 августа
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Новосибирск, Красный просп., 37
18:00
от 1999 ₽
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