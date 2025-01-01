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Madk1d
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Madk1d

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт madk1d: Презентация альбома sexyswag2010

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт madk1d, который состоится в ближайшую пятницу. Это будет не просто концерт, а настоящий праздник музыки и творчества, посвященный презентации нового альбома sexyswag2010.

О madk1d

madk1d — популярный артист, который уже успел завоевать сердца поклонников своими яркими и запоминающимися композициями. Его музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает каждый его концерт уникальным. На сцене madk1d всегда дарит зрителям энергию и эмоции, которые остаются в памяти надолго.

Программа вечера

На концерте вы услышите не только новые хиты из альбома sexyswag2010, но и любимые треки, которые уже стали классикой. Подготовьте себя к удивительным музыкальным моментам и неожиданным сюрпризам!

Интересные факты

  • Альбом sexyswag2010 включает в себя 10 треков, каждый из которых отражает уникальный стиль madk1d.
  • madk1d активно сотрудничает с другими известными артистами, что делает его концерты еще более разнообразными.
  • На предстоящем концерте будет возможность поучаствовать в розыгрыше уникальных мерчей от исполнителя.

Где и когда

Концерт пройдет в Клубе XX, начало в 19:00. Билеты уже в продаже, не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Не пропустите! Присоединяйтесь к фанатам madk1d и погрузитесь в мир его музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1190 ₽

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