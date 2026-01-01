Стендап с Мадияром Сатвалдиным в «Патриках»

В стендап-баре «Патрики» в Москве зрителей ждет увлекательное выступление стендап-комика Мадияра Сатвалдина. Этот артист увлечет вас своей остроумной семейной комедией, где шутки о жене и повседневных ситуациях окружают его с юмором и теплотой.

О комике

Мадияр Сатвалдин – резидент бара «STANDUP PATRIKI» и обладатель титулов, среди которых победа на «Стендап-фесте ТНТ» 2023 года и успех в шоу «История на миллион». Его стиль и подача привлекают внимание зрителей, создавая атмосферу легкости и веселья.

Подготовка к мероприятию

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому месту за барной стойкой, но сотрудники заведения помогут комфортно разместиться на месте. Если вы собираетесь прийти с компанией, лучше приобрести билеты одним заказом, чтобы все могли сесть за один стол.

Не упустите возможность зарядиться положительными эмоциями и повеселиться в компании остроумных шуток от Мадияра Сатвалдина!