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Мадияр Сатвалдин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мадияр Сатвалдин

Мадияр Сатвалдин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап с Мадияром Сатвалдиным в «Патриках»

В стендап-баре «Патрики» в Москве зрителей ждет увлекательное выступление стендап-комика Мадияра Сатвалдина. Этот артист увлечет вас своей остроумной семейной комедией, где шутки о жене и повседневных ситуациях окружают его с юмором и теплотой.

О комике

Мадияр Сатвалдин – резидент бара «STANDUP PATRIKI» и обладатель титулов, среди которых победа на «Стендап-фесте ТНТ» 2023 года и успех в шоу «История на миллион». Его стиль и подача привлекают внимание зрителей, создавая атмосферу легкости и веселья.

Подготовка к мероприятию

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому месту за барной стойкой, но сотрудники заведения помогут комфортно разместиться на месте. Если вы собираетесь прийти с компанией, лучше приобрести билеты одним заказом, чтобы все могли сесть за один стол.

Не упустите возможность зарядиться положительными эмоциями и повеселиться в компании остроумных шуток от Мадияра Сатвалдина!

Купить билет на концерт Мадияр Сатвалдин

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Сентябрь
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