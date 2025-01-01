Меню
Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин
Билеты от 800₽
Киноафиша Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин

Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт: Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин в Standup Café

Не пропустите уникальное событие в мире комедии! На сцене Standup Café выступят два ярких представителя российской стендап-сцены: Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин. Этот вечер обещает быть насыщенным эмоциями и смехом.

О выступающих

Мадияр Сатвалдин известен своим оригинальным стилем и умением подмечать забавные детали повседневной жизни. Его искрометные шутки и харизма привлекают внимание зрителей, делая каждое выступление незабываемым.

Дима Илюхин тоже не новичок в мире стендапа. Его творчество отличается острым умом и социальной значимостью. Он всегда готов обсудить актуальные темы с юмором и иронией.

Что ожидать

В этот вечер вас ждёт большое количество новых шуток, интерактив с залом и атмосфера дружелюбия. Мастера стендапа познакомят зрителей со своими последними работами и поделятся личными историями, которые заставят вас смеяться до слёз.

Интересные факты

Standup Café уже зарекомендовал себя как популярное место для любителей стендапа. Здесь выступали многие знаменитые комики, и каждый концерт становится настоящим событием. Специальные предложения на напитки и закуски создадут комфортные условия для развлечений.

Не упустите шанс стать частью этого комедийного вечера! Вход в стаканах хорошего настроения и желания смеяться гарантирован!

Купить билет на концерт Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин

Помощь с билетами
Октябрь
8 октября среда
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 800 ₽

