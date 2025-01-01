Мадияр Сатвалдин и Дима Илюхин. Съёмки

Новый тур Димы Илюхина и Мадияра Сатвалдина

Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин продолжают радовать зрителей своим юмором в рамках тура «Написали новых шуток». Этот проект стал уже вторым совместным туром комиков, и его завершением станет специальная съемка в Москве.

О программе съемки

Во время съемки будут представлены захватывающие stand-up монологи, а также зрители смогут увидеть вторую часть приключений комиков из тура в ДНР. Первую часть уже можно посмотреть на YouTube и ВКонтакте!

О комиках

Дима Илюхин – комик из Донецка, который в своих выступлениях с юмором затрагивает сложные темы, обсуждая актуальные события и будни жителей своего города. Он является резидентом бара «STANDUP PATRIKI», участвует в проекте «Open Mic» на Video VK и является победителем проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki.

Мадияр Сатвалдин, в свою очередь, известен своей семейной комедией и шутками о повседневной жизни. Также резидент бара «STANDUP PATRIKI», он завоевал популярность благодаря своим победам: на «Стендап-фесте ТНТ» в 2023 году и в шоу «История на миллион».

Приходите за порцией смеха!

Не пропустите возможность насладиться живыми выступлениями этих талантливых комиков и стать частью их увлекательного турне!