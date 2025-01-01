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Мадина Кюребекова. Дербент: древнейший город России
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мадина Кюребекова. Дербент: древнейший город России

Мадина Кюребекова. Дербент: древнейший город России

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Мадины Кюребековой «Дербент: древнейший город России»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Мадины Кюребековой, посвященную одному из самых древних и уникальных городов России — Дербенту. Этот город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года, является настоящим музеем под открытым небом, хранящим богатейшее культурное наследие.

О чем лекция?

Дербент, расположенный между Каспийским морем и Большим Кавказским хребтом, играл ключевую роль в истории, став перекрестком цивилизаций. Его уникальное географическое положение способствовало историческим событиям, миграции народов, торговле и культурному обмену.

На лекции вы узнаете, как архитектура древних городов, таких как Дербент, отражает их историю. Удивительные архитектурные памятники, включая фортификационные сооружения, цитадели и старинные улицы, сохранились до наших дней. Они рассказывают о сложной истории города и политических влияниях, оставленных завоевателями.

Что вы узнаете на лекции?

Вы убедитесь, что архитектура — это не просто материальные конструкции, а важный аспект формирования мышления и образа жизни горожан. Каждый камень в Дербенте — это свидетельство тысячелетней истории.

Кто рассказывает?

Лектор — Мадина Кюребекова, культуролог, кандидат философских наук и преподаватель. Она является автором курсов по повышению квалификации и активно занимается проектной деятельностью в сферах культуры и образования.

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00 от 1000 ₽

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