Лекция Мадины Кюребековой «Дербент: древнейший город России»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Мадины Кюребековой, посвященную одному из самых древних и уникальных городов России — Дербенту. Этот город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года, является настоящим музеем под открытым небом, хранящим богатейшее культурное наследие.

О чем лекция?

Дербент, расположенный между Каспийским морем и Большим Кавказским хребтом, играл ключевую роль в истории, став перекрестком цивилизаций. Его уникальное географическое положение способствовало историческим событиям, миграции народов, торговле и культурному обмену.

На лекции вы узнаете, как архитектура древних городов, таких как Дербент, отражает их историю. Удивительные архитектурные памятники, включая фортификационные сооружения, цитадели и старинные улицы, сохранились до наших дней. Они рассказывают о сложной истории города и политических влияниях, оставленных завоевателями.

Что вы узнаете на лекции?

Вы убедитесь, что архитектура — это не просто материальные конструкции, а важный аспект формирования мышления и образа жизни горожан. Каждый камень в Дербенте — это свидетельство тысячелетней истории.

Кто рассказывает?

Лектор — Мадина Кюребекова, культуролог, кандидат философских наук и преподаватель. Она является автором курсов по повышению квалификации и активно занимается проектной деятельностью в сферах культуры и образования.

Возрастное ограничение: 6+