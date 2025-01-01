Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Mademoiselle Zizi
Билеты от 2000₽
Киноафиша Mademoiselle Zizi

Mademoiselle Zizi

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу 20-х: музыкальное шоу Mademoiselle Zizi

Театрализованное музыкальное шоу Mademoiselle Zizi — это не просто концерт, а поистине незабываемое театрализованное представление. Стилизованное под Америку 20-х годов, оно сочетает в себе великолепное звучание, драматургию и захватывающую легенду, которая завораживает зрителей своей магией.

Вдохновение из классики

Если вы мечтаете ощутить атмосферу засекреченных, подпольных вечеринок, как в фильмах «В джазе только девушки» и «Великий Гэтсби», то концерт Mademoiselle Zizi станет идеальным выбором для вас. Это шоу перенесет вас в эпоху, полную феерии и креативности, где каждый номер — это отдельная история.

Молодые таланты на сцене

В состав оркестра входят молодые исполнители — выпускники лучших музыкальных вузов России, солисты ведущих джазовых биг-бэндов Москвы, а также лауреаты многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей. Это гарантирует высокое качество звучания и яркие музыкальные моменты.

Создатель шоу

Солистка и создатель этой эксклюзивной программы — Юлия Булавко. Она не только актриса и певица, но и обладательница нескольких театральных премий. Юлия завоевала признание зрителей как одна из самых ярких участниц телешоу «Ну-ка, все вместе!» на канале Россия.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу и насладиться волшебством музыки и театра!

Купить билет на концерт Mademoiselle Zizi

Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
8 января в 13:00 КЦ ЗИЛ
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
Ансамбль духовной музыки «Тетрактис»
25 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
6+
Классическая музыка
Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
30 октября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше