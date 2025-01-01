Погружение в атмосферу 20-х: музыкальное шоу Mademoiselle Zizi

Театрализованное музыкальное шоу Mademoiselle Zizi — это не просто концерт, а поистине незабываемое театрализованное представление. Стилизованное под Америку 20-х годов, оно сочетает в себе великолепное звучание, драматургию и захватывающую легенду, которая завораживает зрителей своей магией.

Вдохновение из классики

Если вы мечтаете ощутить атмосферу засекреченных, подпольных вечеринок, как в фильмах «В джазе только девушки» и «Великий Гэтсби», то концерт Mademoiselle Zizi станет идеальным выбором для вас. Это шоу перенесет вас в эпоху, полную феерии и креативности, где каждый номер — это отдельная история.

Молодые таланты на сцене

В состав оркестра входят молодые исполнители — выпускники лучших музыкальных вузов России, солисты ведущих джазовых биг-бэндов Москвы, а также лауреаты многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей. Это гарантирует высокое качество звучания и яркие музыкальные моменты.

Создатель шоу

Солистка и создатель этой эксклюзивной программы — Юлия Булавко. Она не только актриса и певица, но и обладательница нескольких театральных премий. Юлия завоевала признание зрителей как одна из самых ярких участниц телешоу «Ну-ка, все вместе!» на канале Россия.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу и насладиться волшебством музыки и театра!