Спектакль Маддалена

Премьера оперы С.S. Прокофьева «Маддалена» в театре «Геликон-опера»

9 октября в «Геликон-опера» состоится долгожданная премьера оперы С.С. Прокофьева «Маддалена» — одного из самых таинственных произведений композитора. Опера, написанная по либретто Магды Ливен-Орловой, будет исполняться на русском языке. Это юношеское произведение, к которому Прокофьев относился с особой любовью, не было исполнено при жизни автора.

История создания

Когда Прокофьев был 20 лет, он надеялся на постановку своей оперы силами студентов Санкт-Петербургской консерватории. Однако, из-за сложности произведения, она так и не была поставлена. Оркестровка осталась незавершенной, а рукопись считалась утраченной, пока не была обнаружена в архиве «Российского музыкального издательства» в 1954 году в Париже и передана «Boosey & Hawkes».

В 70-е годы вдова Прокофьева, Лина Кодина, передала рукопись «Маддалены» известному английскому дирижеру Эдварду Даунсу, который завершил партитуру. Опера впервые прозвучала в эфире радиостанции «BBC», а 28 ноября 1981 года состоялась мировая премьера на музыкальном фестивале в Граце (Австрия).

Творческая команда

Режиссером-постановщиком «Маддалены» является заслуженный работник культуры России, лауреат Премии Москвы Илья Ильин. Дирижер-постановщик — лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов. Художник-постановщик — заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов, а художник по свету — Денис Енюков. Также в творческой команде — хормейстер Евгений Ильин, хореограф Ксения Лисанская и художник по видеопроекции Александр Андронов.

Сюжет и вопросы

Опера «Маддалена» полна загадок. Кто такая главная героиня и каковы мотивы её поступков? Почему Прокофьева заинтересовал этот сюжет? Илья Ильин описывает оперу как «абсолютно трагичную историю с признаками детектива». Он отмечает, что «это действительно таинственная история с камерным форматом, большим симфоническим оркестром и всего тремя артистами на сцене». Действие короткое, но вопросов много, и задача творческой команды — ответить, по крайней мере, для себя и зрителей.