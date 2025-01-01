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Мадам Рубинштейн
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Киноафиша Мадам Рубинштейн

Спектакль Мадам Рубинштейн

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-бенефис Веры Алентовой

Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Евгением Писаревым, посвящён 80-летию народной артистки России Веры Алентовой.

История о великой основательнице «империи красоты»

Пьеса рассказывает о жизни Хелены Рубинштейн, основательницы косметической империи, которая стала одной из самых влиятельных и богатых женщин мира. Упорная, эксцентричная и амбициозная, Рубинштейн не боялась экспериментировать, отстаивать свои идеи и вступать в конфликты. Однако главный вопрос остаётся: была ли она счастлива?

Впервые на московской сцене

Пьеса известного австралийского драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые и станет открытием для столичной публики.

Адаптация для российской аудитории

Специально для Театра имени Пушкина текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской, что сделало пьесу ближе и понятнее российскому зрителю.

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Вера Алентова
Вера Алентова
Ольга Науменко
Дмитрий Власкин
Артем Ешкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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