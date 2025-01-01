Спектакль Мадам Рубинштейн

Спектакль-бенефис Веры Алентовой

Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Евгением Писаревым, посвящён 80-летию народной артистки России Веры Алентовой.

История о великой основательнице «империи красоты»

Пьеса рассказывает о жизни Хелены Рубинштейн, основательницы косметической империи, которая стала одной из самых влиятельных и богатых женщин мира. Упорная, эксцентричная и амбициозная, Рубинштейн не боялась экспериментировать, отстаивать свои идеи и вступать в конфликты. Однако главный вопрос остаётся: была ли она счастлива?

Впервые на московской сцене

Пьеса известного австралийского драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые и станет открытием для столичной публики.

Адаптация для российской аудитории

Специально для Театра имени Пушкина текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской, что сделало пьесу ближе и понятнее российскому зрителю.