Спектакль Мадам Бовари

Спектакль по роману Флобера на сцене театра имени Миронова

После публикации романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» в 1856 году в обществе разразился настоящий скандал. Автор и его издатели были обвинены в оскорблении морали и привлечены к суду. Несмотря на оправдательный приговор, скандал сделал роман культовым. История о любовных терзаниях красавицы Эммы Бовари быстро стала обсуждаемой темой в обществе.

Реальные и вымышленные судьбы

Считается, что Флобер использовал реальные события, произошедшие в семье его знакомого, как основу для романа. Страстные романы Эммы, жены провинциального врача, её душевные терзания, а также трагедия её мужа Шарля, вот уже более ста лет вызывают споры у читателей и критиков. Кто она — жертва обстоятельств или разрушительница чужих судеб ради удовлетворения собственных желаний?

Театральная поэзия Андрия Жолдака

Спектакль Андрия Жолдака «Мадам Бовари» предлагает совершенно иной взгляд на историю. Здесь не будет прямого пересказа сюжета. Это — театральная поэзия, которая выходит за пределы привычной драмы. В спектакле переплетаются страсти и тайны души женщины, будь то XIX век в провинциальной Франции или современные реалии Петербурга. Жолдак создаёт сублимацию любви, живую драму о внутреннем конфликте, чувственном восприятии мира и разрушении.

Красота и мистицизм

«Мадам Бовари» Жолдака — это страстная, мистическая и невероятно красивая сценическая поэма о душе женщины, раздираемой внутренними противоречиями и поисками любви.