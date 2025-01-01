Спектакль Мадам Бовари

После публикации романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» в 1856 году в обществе разразился настоящий скандал. Автор и его издатели были обвинены в оскорблении морали и привлечены к суду. Несмотря на оправдательный приговор, скандал сделал роман культовым. История о любовных терзаниях красавицы Эммы Бовари быстро стала обсуждаемой темой в обществе.
Считается, что Флобер использовал реальные события, произошедшие в семье его знакомого, как основу для романа. Страстные романы Эммы, жены провинциального врача, её душевные терзания, а также трагедия её мужа Шарля, вот уже более ста лет вызывают споры у читателей и критиков. Кто она — жертва обстоятельств или разрушительница чужих судеб ради удовлетворения собственных желаний?
Спектакль Андрия Жолдака «Мадам Бовари» предлагает совершенно иной взгляд на историю. Здесь не будет прямого пересказа сюжета. Это — театральная поэзия, которая выходит за пределы привычной драмы. В спектакле переплетаются страсти и тайны души женщины, будь то XIX век в провинциальной Франции или современные реалии Петербурга. Жолдак создаёт сублимацию любви, живую драму о внутреннем конфликте, чувственном восприятии мира и разрушении.
«Мадам Бовари» Жолдака — это страстная, мистическая и невероятно красивая сценическая поэма о душе женщины, раздираемой внутренними противоречиями и поисками любви.