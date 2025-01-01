Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мадам Бовари
Киноафиша Мадам Бовари

Спектакль Мадам Бовари

Мифологического масштаба театральная история об истине страстей
Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Флобера на сцене театра имени Миронова

После публикации романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» в 1856 году в обществе разразился настоящий скандал. Автор и его издатели были обвинены в оскорблении морали и привлечены к суду. Несмотря на оправдательный приговор, скандал сделал роман культовым. История о любовных терзаниях красавицы Эммы Бовари быстро стала обсуждаемой темой в обществе.

Реальные и вымышленные судьбы

Считается, что Флобер использовал реальные события, произошедшие в семье его знакомого, как основу для романа. Страстные романы Эммы, жены провинциального врача, её душевные терзания, а также трагедия её мужа Шарля, вот уже более ста лет вызывают споры у читателей и критиков. Кто она — жертва обстоятельств или разрушительница чужих судеб ради удовлетворения собственных желаний?

Театральная поэзия Андрия Жолдака

Спектакль Андрия Жолдака «Мадам Бовари» предлагает совершенно иной взгляд на историю. Здесь не будет прямого пересказа сюжета. Это — театральная поэзия, которая выходит за пределы привычной драмы. В спектакле переплетаются страсти и тайны души женщины, будь то XIX век в провинциальной Франции или современные реалии Петербурга. Жолдак создаёт сублимацию любви, живую драму о внутреннем конфликте, чувственном восприятии мира и разрушении.

Красота и мистицизм

«Мадам Бовари» Жолдака — это страстная, мистическая и невероятно красивая сценическая поэма о душе женщины, раздираемой внутренними противоречиями и поисками любви.

Режиссер
Андрий Жолдак
В ролях
Валерий Дегтярь
Елена Калинина
Полина Маликова
Алексей Морозов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
22 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Корсар
12+
Балет
Корсар
14 сентября в 13:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Цыпленок
0+
Детский Кукольный
Цыпленок
31 августа в 16:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше