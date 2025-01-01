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Киноафиша Мадам Бовари

Спектакль Мадам Бовари

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Мадам Бовари» Антона Фёдорова: Спектакль, который заставляет задуматься

Легендарный роман Гюстава Флобера в сценической интерпретации дважды лауреата «Золотой маски» Антона Фёдорова. Этот эффектный и остроумный спектакль погружает зрителей в мир мечт и иллюзий, показывая, куда они могут привести.

Уникальный стиль режиссуры

Режиссёр Антон Фёдоров создает удивительные сценические миры, умело переплетая кино, драму, мультипликацию и русский психологический театр. Его работы всегда полны нетривиальных жанровых элементов и неожиданных сценических ходов, что делает даже известный финал спектакля сюрпризом.

О спектакле

«Мадам Бовари» — это саркастичный, экспрессивный и одновременно философский спектакль. Он сочетает в себе элементы юмора и грусти, актуальности и дерзости. Фёдоров использует преувеличение и театральное хулиганство, чтобы подойти к глубочайшим размышлениям о жизни и мечтах.

Интересные факты

  • Спектакль был представлен на нескольких театральных фестивалях и получил положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей.
  • В «Мадам Бовари» активно используются элементы мультимедиа, что добавляет уникальности постановке.
  • Антон Фёдоров известен своим нестандартным подходом к классическим произведениям, что делает каждую его работу актуальной и запоминающейся.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который оставляет множество вопросов и впечатлений!

Режиссер
Антон Фёдоров
В ролях
Наталья Рычкова
Семен Штейнберг
Ольга Лапшина
Сергей Шайдаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 ноября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00
1 декабря
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00

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