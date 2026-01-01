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Мадам Баттерфляй
Киноафиша Мадам Баттерфляй

Спектакль Мадам Баттерфляй

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Возраст 16+

О спектакле

Премьера оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» в «Геликоне»

«Геликон-опера» завершает сезон премьерой, которая, без сомнения, станет главным событием театрального сезона. Режиссер Дмитрий Бертман представит на суд публики свой особый взгляд на один из главных хитов мировых сцен — оперу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Опера имеет сложную судьбу. История её начала с сокрушительного провала, но впоследствии она добилась признания и восхищения меломанов всех времён и народов. Трагическая история любви, предательства и смерти ставилась в лучших оперных домах мира множество раз. Однако Дмитрий Бертман знаменит своим удивительным талантом стряхивать пыль истории и рвать оковы штампов, даже там, где для этого, казалось бы, нет никакой возможности.

Новая интерпретация классики

Что получится — притча-повесть о кросс-культурных различиях, в пропасть которых летят человеческие судьбы, метафизический танец бабочки в огне или история жестокого цинизма и безверия, уничтожающих всё живое, пока остаётся загадкой.

Команда создателей

Вместе с прославленным режиссером над постановкой «Мадам Баттерфляй» работают:

  • Итальянский маэстро Марко Боэми;
  • Сценография и костюмы — заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов и Алла Шумейко;
  • Художник по свету — заслуженный деятель искусств Дамир Исмагилов;
  • Художник по видеопроекциям — Александр Андронов;
  • Хормейстер — заслуженный артист России Евгений Ильин;
  • Хореография — лауреат международных конкурсов Эдвальд Смирнов.

Уникальная версия оперы

«Впервые мы представим первую редакцию оперы, которую сам Пуччини потом переписал», — приоткрыл завесу тайны режиссер-постановщик Дмитрий Бертман. «В таком виде «Мадам Баттерфляй» ни разу не исполнялась!»

Фотографии

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