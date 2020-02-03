Спектакль Мадам Баттерфляй

Опера «Мадам Баттерфляй» в Мариинском театре

Опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» вдохновлена полуавтобиографическим романом французского морского офицера и путешественника Пьера Лоти. Его произведение, наполненное яркими описаниями экзотических стран и вымышленных событий, стало основой для многих оперных либретто, включая «Лакме» Делиба. Роман Лоти «Мадам Хризантема» был адаптирован в драму Дэвида Беласко, а затем преобразован в оперу Пуччини.

Сюжет и Музыка

В «Мадам Баттерфляй» раскрывается трагическая история любви между американским офицером и японской девушкой. На фоне столкновения двух культур легкомыслие и доверчивость ведут к трагическому исходу. Пуччини акцентирует внимание на силе и глубине эмоций, делая их основой произведения, тогда как японский антураж придает музыке восточную окраску.

Постановка в Мариинском театре

В Мариинском театре идет постановка польского режиссера Мариуша Трелиньского, перенесенная из Варшавской оперы. В спектакле используются декорации, которые подчеркивают сочетание природного и искусственного, что соответствует японской философии. Костюмы оформлены в стиле эпохи Мэйдзи, а сценический свет представлен в ярких, чистых тонах, создающих атмосферу загадки и таинственности.