Мадам Баттерфляй
Киноафиша Мадам Баттерфляй

Спектакль Мадам Баттерфляй

Пятая версия оперы Пуччини на самарской сцене в режиссуре швейцарца Дитера Мартина Кеги 12+
Режиссер Дитер Мартин Кеги
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Мадам Баттерфляй» в Самарском театре оперы и балета

Четыре поколения предков Джакомо Пуччини были музыкантами, создававшими церковную музыку. Однако он выбрал театральный путь, что вскоре принесло плоды. Уже будучи популярным композитором, чьи оперы звучали на сцене Ла Скала в Милане, Пуччини в 1900 году попал на представление пьесы Дэвида Беласко «Мадам Баттерфляй» в Лондоне. Эта встреча вдохновила его на создание оперы, которая в итоге стала одной из самых известных в мире.

Первая постановка «Мадам Баттерфляй» не получила успеха, но упорный Пуччини вновь и вновь дорабатывал свое произведение, доводя его до совершенства. В этой опере нет случайностей; каждое действие и мелодия продуманы до мелочей.

Восточный колорит и музыкальные особенности

Действие оперы разворачивается в Японии, и чтобы создать подлинный восточный колорит, Пуччини активно общался с японцами и изучал их музыкальные традиции. В «Мадам Баттерфляй» можно услышать не менее десятка подлинных японских мелодий, которые вплетены в ткань оперы. Оркестровая партия включает разнообразные ударные инструменты, такие как японские колокола, европейские клавишные колокольчики-глокеншпиль, трубчатые колокола и гонг.

Эмоциональное напряжение и финал

Пуччини мастерски создает нарастающее напряжение. В первом действии все кажется легким и беззаботным, даже цинизм бракосочетания Баттерфляй и Пинкертона выглядит безобидно. Второе действие представляет собой мучительный контраст между непоколебимой надеждой Баттерфляй и жестокой реальностью.

Третье действие отмечается резким освещением самообмана главной героини. Финал оперы – монолог Баттерфляй, перед тем как она примет трагическое решение, является одним из самых мощных моментов в оперном репертуаре.

«Мадам Баттерфляй» – это не просто история о любви, но и глубокое философское размышление о культуре, надежде и печали. Не пропустите возможность увидеть это произведение на сцене Самарского театра оперы и балета!

Октябрь
16 октября четверг
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

