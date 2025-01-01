Премьера оперы «Мадам Баттерфляй» в Эрмитажном театре

02 июня 2025 года в 19:00 на сцене Эрмитажного театра в рамках VIII Международного Фестиваля Искусств «Елена» состоится долгожданная премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это произведение, созданное композитором как отклик на острые перемены начала XX века, продолжает оставаться актуальным и трогательным.

Трагедия любви и культурные столкновения

«Мадам Баттерфляй» основана на пьесе, вдохновленной романом французского моряка. Опера рассказывает историю о несовместимости культурных ценностей Востока и Запада, превращая ее в трагическую историю любви японской женщины, оставшейся верной своему чувству к американскому морскому офицеру.

Необычный взгляд на историю

Зрители смогут увидеть мир глазами Мадам Баттерфляй, разгадать ее сны и проследить эволюцию ее чувств от очарования до глубокого внутреннего переживания с сакральным смыслом.

В исполнении талантливых артистов

Опера прозвучит в исполнении солистов Международной Академии Музыки Елены Образцовой и хора Санкт-Петербургского театра им. Ф.И. Шаляпина, в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области. Дирижировать будет народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков, а партию Пинкертона исполнит заслуженный артист России Евгений Акимов.

Команда постановки

Режиссером-постановщиком выступает Григорий Калайда, художником-постановщиком — Ангелина Орлова, хормейстером — Лев Дунаев, а музыкальным консультантом — Роберт Лютер. Опера будет исполняться на итальянском языке с русскими субтитрами.

Не упустите возможность стать частью этой великолепной музыкальной истории на сцене Эрмитажного театра!