Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мадам Баттерфлай
Киноафиша Мадам Баттерфлай

Спектакль Мадам Баттерфлай

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Мадам Баттерфляй» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского готовит захватывающее исполнение оперы «Мадам Баттерфляй» в трёх действиях. Спектакль будет представлен на итальянском языке с русскими титрами. Эту классическую оперу Джакомо Пуччини отличает мелодраматический сюжет, который не оставляет равнодушными зрителей.

Сюжет и исторический контекст

История рассказывает о юной гейше, готовой отказаться от родных и религии ради любви к американскому морскому офицеру. Однако её избранник знает, что брак в Японии можно расторгнуть без уведомления жены. Этот эмоциональный конфликт, в сочетании с яркими образами, вызывает слёзы даже у самых стойких зрителей.

Постановка и особенности

Интересно, что действие оперы перенесено из Японии рубежа XIX–XX веков в Америку 1920-х годов. Тем не менее, режиссёры нашли оригинальные способы сохранить японский колорит, чтобы зритель всё же мог ощутить атмосферу этого восточного мира.

Создание оперы

Опера «Мадам Баттерфляй» была написана в 1904 году на основе либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы, основанном на драме Дэвида Беласко и новелле Джона Л. Лонга. Примечательно, что первое исполнение этой оперы провалилось, и только вмешательство великого дирижёра Артуро Тосканини, который предложил разбить оперу на три акта, помогло вернуть её на оперные подмостки.

Эта работа Пуччини сочетает в себе итальянские и японские мелодии, создавая уникальное музыкальное произведение, которое на протяжении веков остаётся в числе самых популярных опер в мире.

Купить билет на спектакль Мадам Баттерфлай

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

Фотографии

Мадам Баттерфлай Мадам Баттерфлай Мадам Баттерфлай

В ближайшие дни

Магия
0+
Цирк Премьера Детский

Магия

15 августа в 13:00 Пермский цирк
от 700 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия

Идеальный муж

29 октября в 19:00 ДК им. Гагарина
от 1500 ₽
Капризка
6+
Музыка Детский

Капризка

3 октября в 12:00 Пермский ТЮЗ
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше