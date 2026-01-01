Спектакль Мадам Баттерфлай

Опера «Мадам Баттерфляй» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского готовит захватывающее исполнение оперы «Мадам Баттерфляй» в трёх действиях. Спектакль будет представлен на итальянском языке с русскими титрами. Эту классическую оперу Джакомо Пуччини отличает мелодраматический сюжет, который не оставляет равнодушными зрителей.

Сюжет и исторический контекст

История рассказывает о юной гейше, готовой отказаться от родных и религии ради любви к американскому морскому офицеру. Однако её избранник знает, что брак в Японии можно расторгнуть без уведомления жены. Этот эмоциональный конфликт, в сочетании с яркими образами, вызывает слёзы даже у самых стойких зрителей.

Постановка и особенности

Интересно, что действие оперы перенесено из Японии рубежа XIX–XX веков в Америку 1920-х годов. Тем не менее, режиссёры нашли оригинальные способы сохранить японский колорит, чтобы зритель всё же мог ощутить атмосферу этого восточного мира.

Создание оперы

Опера «Мадам Баттерфляй» была написана в 1904 году на основе либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы, основанном на драме Дэвида Беласко и новелле Джона Л. Лонга. Примечательно, что первое исполнение этой оперы провалилось, и только вмешательство великого дирижёра Артуро Тосканини, который предложил разбить оперу на три акта, помогло вернуть её на оперные подмостки.

Эта работа Пуччини сочетает в себе итальянские и японские мелодии, создавая уникальное музыкальное произведение, которое на протяжении веков остаётся в числе самых популярных опер в мире.