Сольный концерт MACAN в Москве

9 августа на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» вас ждет уникальный сольный концерт артиста, чьи треки звучат в сердцах миллионов. MACAN — это имя, которое стало символом современной музыки.

Музыка, объединяющая поколения

Хиты MACAN, такие как «ASPHALT 8», «За всех», «Останься образом», «Kak je» и «Кино», стали настоящими гимнами своего поколения. Эти песни находят отклик в сердцах слушателей и создают атмосферу единства и радости.

Уникальный формат

Концерт пройдет в формате 360°, что позволит каждому зрителю насладиться музыкой с любой точки. Летний вечер под открытым небом, специальные гости и атмосфера праздника — все это создаст незабываемые впечатления.

Соберемся вместе!

Ожидается, что на концерте соберется около 40 тысяч человек. Это не просто концерт, это событие, которое останется в памяти каждого присутствующего. Присоединяйтесь к нам 9 августа на «ВТБ Арене» и станьте частью истории!