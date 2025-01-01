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Macan
Билеты от 1800₽
Киноафиша Macan

Macan

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт MACAN в Москве

9 августа на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» вас ждет уникальный сольный концерт артиста, чьи треки звучат в сердцах миллионов. MACAN — это имя, которое стало символом современной музыки.

Музыка, объединяющая поколения

Хиты MACAN, такие как «ASPHALT 8», «За всех», «Останься образом», «Kak je» и «Кино», стали настоящими гимнами своего поколения. Эти песни находят отклик в сердцах слушателей и создают атмосферу единства и радости.

Уникальный формат

Концерт пройдет в формате 360°, что позволит каждому зрителю насладиться музыкой с любой точки. Летний вечер под открытым небом, специальные гости и атмосфера праздника — все это создаст незабываемые впечатления.

Соберемся вместе!

Ожидается, что на концерте соберется около 40 тысяч человек. Это не просто концерт, это событие, которое останется в памяти каждого присутствующего. Присоединяйтесь к нам 9 августа на «ВТБ Арене» и станьте частью истории!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
20:00 от 1800 ₽

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