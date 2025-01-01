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Macan
Киноафиша Macan

Macan

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт MACAN в Санкт-Петербурге

16 августа на «СКА АРЕНЕ» вас ждет невероятное музыкальное событие! Исполнитель, чьи треки звучат в сердцах миллионов, вновь порадует своих поклонников. Его хиты, такие как «ASPHALT 8», «За всех», «Останься образом», «Kak je» и «Кино», стали настоящими гимнами поколения.

Уникальная атмосфера и мощная энергетика

На концерте вас ждет неповторимая атмосфера, мощный заряд энергии и, конечно же, тот самый голос, который объединяет тысячи сердец. Не упустите возможность увидеть MACAN вживую и стать частью этого яркого события!

Создадим историю вместе!

Приходите на «СКА АРЕНУ» 16 августа и вместе создадим незабываемую историю! Будьте частью музыкального праздника, который надолго останется в вашей памяти.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
СКА Арена Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 8
20:00 от 2200 ₽

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