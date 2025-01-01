Большой концерт MACAN в Санкт-Петербурге

16 августа на «СКА АРЕНЕ» вас ждет невероятное музыкальное событие! Исполнитель, чьи треки звучат в сердцах миллионов, вновь порадует своих поклонников. Его хиты, такие как «ASPHALT 8», «За всех», «Останься образом», «Kak je» и «Кино», стали настоящими гимнами поколения.

Уникальная атмосфера и мощная энергетика

На концерте вас ждет неповторимая атмосфера, мощный заряд энергии и, конечно же, тот самый голос, который объединяет тысячи сердец. Не упустите возможность увидеть MACAN вживую и стать частью этого яркого события!

Создадим историю вместе!

Приходите на «СКА АРЕНУ» 16 августа и вместе создадим незабываемую историю! Будьте частью музыкального праздника, который надолго останется в вашей памяти.