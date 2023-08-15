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Macan
Киноафиша Macan

Macan

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы MACAN на фестивале ИГРА 3.0

15 августа 2023 года в RED ARENA пройдет сольный концерт популярной группы MACAN. Как часть летнего спортивно-музыкального фестиваля ИГРА 3.0, этот вечер обещает стать незабываемым для всех поклонников музыки.

Хиты, которые объединяют

На концерте будут исполнены самые известные хиты группы, которые звучат в унисон с голосами зрителей на стадионах России и ближнего зарубежья. В программе ожидаются такие песни, как:

  • «ASPHALT 8»
  • «I AM»
  • «За всех»
  • «Останься образом»
  • «Без названия»
  • «Кино»

Готовьтесь петь и танцевать вместе с любимыми исполнителями на главной высокогорной вечеринке этого лета!

Информация о билетах

Выбор билетов на концерт разнообразен, чтобы каждый смог найти подходящий вариант:

  • Танцпол – доступ на танцпол, бары и тематические площадки в фойе.
  • Вип Лайт – трибуна с отличным обзором на сцену и всю арену, барные столы, свободная рассадка на мягких диванах, доступ на танцпол.
  • Вип Лаундж – трибуна с лаунджем, приветственные напитки и закуски, персональное обслуживание официантов, возможность заказа еды и напитков по меню, доступ на танцпол.
  • Вип Балкон – центральная трибуна со столами, обслуживание официантов, возможность заказать еду и напитки по меню, доступ на танцпол.

Время и правила

Концерт начнется в 20:00. Обратите внимание на Face Control: возрастное ограничение – 12+.

Не пропустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! До встречи в RED ARENA 15 августа!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 15 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
20:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
19 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
18+
Юмор
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
4 августа в 20:00 Зеленый театр
от 1600 ₽
Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
5 октября в 19:00 Рок-база
от 1200 ₽
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