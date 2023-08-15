Сольный концерт группы MACAN на фестивале ИГРА 3.0

15 августа 2023 года в RED ARENA пройдет сольный концерт популярной группы MACAN. Как часть летнего спортивно-музыкального фестиваля ИГРА 3.0, этот вечер обещает стать незабываемым для всех поклонников музыки.

Хиты, которые объединяют

На концерте будут исполнены самые известные хиты группы, которые звучат в унисон с голосами зрителей на стадионах России и ближнего зарубежья. В программе ожидаются такие песни, как:

«ASPHALT 8»

«I AM»

«За всех»

«Останься образом»

«Без названия»

«Кино»

Готовьтесь петь и танцевать вместе с любимыми исполнителями на главной высокогорной вечеринке этого лета!

Информация о билетах

Выбор билетов на концерт разнообразен, чтобы каждый смог найти подходящий вариант:

Танцпол – доступ на танцпол, бары и тематические площадки в фойе.

– доступ на танцпол, бары и тематические площадки в фойе. Вип Лайт – трибуна с отличным обзором на сцену и всю арену, барные столы, свободная рассадка на мягких диванах, доступ на танцпол.

– трибуна с отличным обзором на сцену и всю арену, барные столы, свободная рассадка на мягких диванах, доступ на танцпол. Вип Лаундж – трибуна с лаунджем, приветственные напитки и закуски, персональное обслуживание официантов, возможность заказа еды и напитков по меню, доступ на танцпол.

– трибуна с лаунджем, приветственные напитки и закуски, персональное обслуживание официантов, возможность заказа еды и напитков по меню, доступ на танцпол. Вип Балкон – центральная трибуна со столами, обслуживание официантов, возможность заказать еду и напитки по меню, доступ на танцпол.

Время и правила

Концерт начнется в 20:00. Обратите внимание на Face Control: возрастное ограничение – 12+.

Не пропустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! До встречи в RED ARENA 15 августа!