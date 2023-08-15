15 августа 2023 года в RED ARENA пройдет сольный концерт популярной группы MACAN. Как часть летнего спортивно-музыкального фестиваля ИГРА 3.0, этот вечер обещает стать незабываемым для всех поклонников музыки.
На концерте будут исполнены самые известные хиты группы, которые звучат в унисон с голосами зрителей на стадионах России и ближнего зарубежья. В программе ожидаются такие песни, как:
Готовьтесь петь и танцевать вместе с любимыми исполнителями на главной высокогорной вечеринке этого лета!
Выбор билетов на концерт разнообразен, чтобы каждый смог найти подходящий вариант:
Концерт начнется в 20:00. Обратите внимание на Face Control: возрастное ограничение – 12+.
Не пропустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! До встречи в RED ARENA 15 августа!