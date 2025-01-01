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Macan
Киноафиша Macan

Macan

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт Macan: Презентация альбома «I am» 

Приготовьтесь к незабываемому событию этого года! Концерт Macan станет ярким музыкальным событием, которое объединит поклонников артиста и любителей качественной музыки.

Гимн сегодняшнего поколения

Альбом «I am» — это не просто сборник песен, а настоящий гимн для молодежи. Его заглавная композиция и такие хиты, как «За всех», «Останься образом», «Без названия» и «Кино» проникли в сердца слушателей и стали неотъемлемой частью музыкальной культуры последних лет.

Негласный статус голоса молодежи

Macan завоевал репутацию «голоса молодёжи», его песни звучат на стадионах и площадках не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Этот концерт — уникальная возможность увидеть артиста вживую и ощутить атмосферу единения, когда тысячи голосов поют вместе.

Забудьте о рутине

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Концерт Macan обещает быть ярким, энергичным и насыщенным эмоциями. Приходите и наслаждайтесь музыкой, которая объединяет поколения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 15 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
20:00 от 5000 ₽
Уфа, 3 сентября
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
20:00 от 1200 ₽
Казань, 20 сентября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
20:00 от 1500 ₽

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