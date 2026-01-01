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Мабон
Билеты от 1600₽
Киноафиша Мабон

Мабон

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте

Фестиваль фольклора и волшебства

Любители фэнтези, фолка и волшебства традиционно собираются раз в год, чтобы отметить день осеннего равноденствия. Это событие нельзя пропустить!

Праздник обещает быть наполненным волшебством и красотой. Вас ждут музыка, танцы, ярмарка мастеров и зрители в костюмах. Если вы верите в сказку, этот фестиваль именно для вас!

Лучшие фолк-группы на одной сцене

Мы собрали на одной сцене лучшие фолк-группы, каждая из которых уникальна и самобытна. Их объединяет главное — достойное внимание зрителей. Вот кто выступит:

  • Teufelstanz
  • Земля Легенд
  • Капитан О'Мар
  • Блуждающие Огни
  • Линкор "Капеллан"
  • Цальпува
  • Fireside

Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и узнать больше о культуре и традициях фолка. Будьте с нами на этом замечательном событии!

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Сентябрь
19 сентября суббота
17:15
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1600 ₽

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