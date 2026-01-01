Любители фэнтези, фолка и волшебства традиционно собираются раз в год, чтобы отметить день осеннего равноденствия. Это событие нельзя пропустить!
Праздник обещает быть наполненным волшебством и красотой. Вас ждут музыка, танцы, ярмарка мастеров и зрители в костюмах. Если вы верите в сказку, этот фестиваль именно для вас!
Мы собрали на одной сцене лучшие фолк-группы, каждая из которых уникальна и самобытна. Их объединяет главное — достойное внимание зрителей. Вот кто выступит:
Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и узнать больше о культуре и традициях фолка. Будьте с нами на этом замечательном событии!