Фестиваль фольклора и волшебства

Любители фэнтези, фолка и волшебства традиционно собираются раз в год, чтобы отметить день осеннего равноденствия. Это событие нельзя пропустить!

Праздник обещает быть наполненным волшебством и красотой. Вас ждут музыка, танцы, ярмарка мастеров и зрители в костюмах. Если вы верите в сказку, этот фестиваль именно для вас!

Лучшие фолк-группы на одной сцене

Мы собрали на одной сцене лучшие фолк-группы, каждая из которых уникальна и самобытна. Их объединяет главное — достойное внимание зрителей. Вот кто выступит:

Teufelstanz

Земля Легенд

Капитан О'Мар

Блуждающие Огни

Линкор "Капеллан"

Цальпува

Fireside

Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и узнать больше о культуре и традициях фолка. Будьте с нами на этом замечательном событии!