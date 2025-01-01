Фестиваль осеннего равноденствия в Москве: мир фентези и волшебства

Каждый год в день осеннего равноденствия любители фентези, фолка и волшебства собираются вместе, чтобы отпраздновать этот особенный момент. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

На этот раз двери в сказку откроются на целых два дня. Вас ждет праздник, наполненный музыкой, танцами, ярмаркой мастеров и зрителями в сказочных костюмах. Если вы верите в сказку, этот фестиваль — именно для вас!

Лучшие фолк-группы на одной сцене

Фестиваль порадует гостей выступлениями уникальных фолк-групп, каждая из которых обладает своей самобытностью. Все они заслуживают вашего внимания. В этом году на сцене выступят:

Spiritual Seasons

Shedda

Корни Озёр

Капитан О'Мар

Ветер Воды

Дарвинион

Cailleach

Погружайтесь в атмосферу сказки и наслаждайтесь прекрасной музыкой и танцами. Не пропустите этот уникальный фестиваль, который обещает стать настоящим праздником для всех сезонов вашей души!