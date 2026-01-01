Спектакль М. Әуезов театры «Ақтастағы Ахико» спектаклімен Лермонтов атындағы театрда

Спектакльге арқау болған оқиға жапондық Ахико Тецуроның тағдыры. Ол Қарлаг түрмесіне 15 жасында түсіп, жан төзгісіз азапты торда 10 жыл отырған. Лагерьден өлімші халде босап шыққан ол қазақ анасының қамқорлығының арқасында тірі қалып, өмірге қайта оралады. Заман оңалғанда өз Отанына шақыру алып барғанымен онда тұрақтай алмай, Қазақстанға қайта оралған.
Ахико Тецуроның тағдыр жолы сталиндік зұлмат жылдарда Қазақстанға қоныс аударған, айдалып, жазықсыз сотталып лагерьлерге әкелінген мыңдаған адамдардың, түрлі ұлт өкілдерінің тағдыры. Бүгінгі Қазақстан достық, адамгершілік, биік рух мекені.