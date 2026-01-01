Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
М. Әуезов театры «Ақтастағы Ахико» спектаклімен Лермонтов атындағы театрда
Киноафиша М. Әуезов театры «Ақтастағы Ахико» спектаклімен Лермонтов атындағы театрда

Спектакль М. Әуезов театры «Ақтастағы Ахико» спектаклімен Лермонтов атындағы театрда

О спектакле

Спектакльге арқау болған оқиға жапондық Ахико Тецуроның тағдыры. Ол Қарлаг түрмесіне 15 жасында түсіп, жан төзгісіз азапты торда 10 жыл отырған. Лагерьден өлімші халде босап шыққан ол қазақ анасының қамқорлығының арқасында тірі қалып, өмірге қайта оралады. Заман оңалғанда өз Отанына шақыру алып барғанымен онда тұрақтай алмай, Қазақстанға қайта оралған.

Ахико Тецуроның тағдыр жолы сталиндік зұлмат жылдарда Қазақстанға қоныс аударған, айдалып, жазықсыз сотталып лагерьлерге әкелінген мыңдаған адамдардың, түрлі ұлт өкілдерінің тағдыры. Бүгінгі Қазақстан достық, адамгершілік, биік рух мекені.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше