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Билеты от 600₽
Киноафиша М. Равель. К. Лифшиц (фортепиано), ГАСО РТ, А. Сладковский (дирижер)

М. Равель. К. Лифшиц (фортепиано), ГАСО РТ, А. Сладковский (дирижер)

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

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