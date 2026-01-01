M. Paterswaensemble и друзья

Концерт M.PATERSWAENSEMBLE: Экспериментальные звуки на стыке жанров

Новая сцена клуба расположена по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). Здесь состоится концерт инструментального ансамбля M.PATERSWAENSEMBLE, который пройдет 30 июня.

M.PATERSWAENSEMBLE – это уникальный коллектив, работающий на пересечении минимализма, джаза и рока. С момента своего основания в 2019 году, ансамбль успел выступить на ведущих сценах Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, завоевав признание зрителей.

Авторские произведения и импровизации

На предстоящем концерте музыканты представят программу, которая включает лучшие авторские композиции основателя группы Ивана Миронюка, а также импровизации на известные джазовые стандарты в минималистической стилистике.

Об основателе и дирижере

Иван Миронюк – композитор и пианист, был признан лучшим выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в 2023 году. Он является автором множества произведений как для ансамблей, так и симфонических оркестров в различных жанрах, включая написание музыки для кино. Лауреат международных конкурсов, его стиль включает элементы минимализма, джаза, рока и электроники.

Состав ансамбля

На сцене выступят:

Иван Миронюк – фортепиано, клавишные

Олег Пеньков – электрогитара

Сергей Стефко – ударные

