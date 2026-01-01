Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
M. Paterswaensemble и друзья
Билеты от 1000₽
Киноафиша M. Paterswaensemble и друзья

M. Paterswaensemble и друзья

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт M.PATERSWAENSEMBLE: Экспериментальные звуки на стыке жанров

Новая сцена клуба расположена по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). Здесь состоится концерт инструментального ансамбля M.PATERSWAENSEMBLE, который пройдет 30 июня.

M.PATERSWAENSEMBLE – это уникальный коллектив, работающий на пересечении минимализма, джаза и рока. С момента своего основания в 2019 году, ансамбль успел выступить на ведущих сценах Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, завоевав признание зрителей.

Авторские произведения и импровизации

На предстоящем концерте музыканты представят программу, которая включает лучшие авторские композиции основателя группы Ивана Миронюка, а также импровизации на известные джазовые стандарты в минималистической стилистике.

Об основателе и дирижере

Иван Миронюк – композитор и пианист, был признан лучшим выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в 2023 году. Он является автором множества произведений как для ансамблей, так и симфонических оркестров в различных жанрах, включая написание музыки для кино. Лауреат международных конкурсов, его стиль включает элементы минимализма, джаза, рока и электроники.

Состав ансамбля

На сцене выступят:

  • Иван Миронюк – фортепиано, клавишные
  • Олег Пеньков – электрогитара
  • Сергей Стефко – ударные

Не упустите возможность насладиться необычными звуками и атмосферой вечера, наполненного творческим экспериментом!

Купить билет на концерт M. Paterswaensemble и друзья

Помощь с билетами
Июнь
30 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечерняя музыка: орган при свечах
12+
Классическая музыка

Вечерняя музыка: орган при свечах

27 июня в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
Александр Фисейский, орган
6+
Классическая музыка

Александр Фисейский, орган

28 марта в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Классика в Кусково. Я стал доступен утешенью. Посвящение А. Пушкину
6+
Классическая музыка

Классика в Кусково. Я стал доступен утешенью. Посвящение А. Пушкину

7 июня в 18:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше