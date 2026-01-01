«Лютый» — пьеса Мухтара Ауэзова, написанная в 1929 году, поднимает важные вопросы о естественных врагах: человеке и волке. Где проходит граница между зверем и человеком? С этой остросоциальной темы начинается история, которая превращается в масштабную символическую притчу.
Спектакль «Лютый», представленная Акмолинским областным русским драматическим театром из Кокшетау (Казахстан), уже успел завоевать множество престижных наград. Его творческая команда включает режиссёра Тимура Кулова, который получил признание за «Лучшую режиссуру», и композитора Батырхана Сабыра, исполняющего роль охотника Хасена, также отмеченного за свою работу.
Спектакль «Лютый» стал обладателем Гран-при на I Международном фестивале спектаклей для детей и молодёжи «Колонсак» в Уфе, а также получил приз за лучшую музыку и лучшую женскую роль, в которой блеснула Елена Василевская в роли Белой волчицы. Другие достижения включают:
По отзывам театральных критиков, «Лютый» отличается высоким уровнем профессионализма. Владислава Куприна, театровед и преподаватель ГИТИСа, отметила: «Решение по спектаклю «Лютый» мы приняли единогласно. Это высокопрофессиональный спектакль, и любой театр может только завидовать такому уровню спектакля».
Спектакль «Лютый» длится 1 час 20 минут и станет отличным выбором для тех, кто интересуется глубокими философскими размышлениями и символическими притчами.