Лютый: Символическая притча о человеке и волке

«Лютый» — пьеса Мухтара Ауэзова, написанная в 1929 году, поднимает важные вопросы о естественных врагах: человеке и волке. Где проходит граница между зверем и человеком? С этой остросоциальной темы начинается история, которая превращается в масштабную символическую притчу.

Спектакль «Лютый», представленная Акмолинским областным русским драматическим театром из Кокшетау (Казахстан), уже успел завоевать множество престижных наград. Его творческая команда включает режиссёра Тимура Кулова, который получил признание за «Лучшую режиссуру», и композитора Батырхана Сабыра, исполняющего роль охотника Хасена, также отмеченного за свою работу.

Награды и достижения

Спектакль «Лютый» стал обладателем Гран-при на I Международном фестивале спектаклей для детей и молодёжи «Колонсак» в Уфе, а также получил приз за лучшую музыку и лучшую женскую роль, в которой блеснула Елена Василевская в роли Белой волчицы. Другие достижения включают:

Лауреат в номинации «Лучшая режиссура» VIII Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии (Алматы).

Приз «Золотой беркут» за лучший спектакль IV Международного фестиваля «Те-ART-Көкше».

Награда «Лучший актёрский ансамбль года» по версии Объединения театральных критиков Республики Казахстан (2023).

Специальный приз фонда «Р. Отарбаев руханият қоры» и титул «Лучший актёр» для Жакыпа Мадияра на I Республиканском фестивале‑форуме режиссёров и сценографов им. Чапая Зулхаша (Атырау, 2023).

Мнение критиков

По отзывам театральных критиков, «Лютый» отличается высоким уровнем профессионализма. Владислава Куприна, театровед и преподаватель ГИТИСа, отметила: «Решение по спектаклю «Лютый» мы приняли единогласно. Это высокопрофессиональный спектакль, и любой театр может только завидовать такому уровню спектакля».

Действующие лица

Лютый — Жақып Мадияр

— Жақып Мадияр Охотник Хасен — Сабыр Батырхан

— Сабыр Батырхан Курмаш, волк — Камен Жеке-Батыр

— Камен Жеке-Батыр Отец Курмаша, волк — Алдангоров Дархан

— Алдангоров Дархан Белая волчица — Елена Василевская

— Елена Василевская Волчита из стаи — Жанна Хомец

— Жанна Хомец Старый вожак, молодой волк из стаи — Ериков Алибек

— Ериков Алибек Чёрный пегий пес, волк из стаи — Елубай Мирас

— Елубай Мирас Музыкант — Нуриманов Ерсайын

Спектакль «Лютый» длится 1 час 20 минут и станет отличным выбором для тех, кто интересуется глубокими философскими размышлениями и символическими притчами.